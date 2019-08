Takana lance une pierre dans le jardin du FNDC : ‘’celui qui se mettra contre Alpha Condé a perdu’’ (vidéo)

Parler comme un livre. Le célèbre reggaeman guinéen Takana Zion fait encore parler de lui. Dans une vidéo de 10’28 postée sur sa page Facebook, l’artiste aux mille buzz a –contre toute attente- présenté toutes ses excuses au chef de l’Etat et assuré que tous ceux qui souhaitent la mort d’Alpha Condé mourront avant lui.

« (…) Il y a une chose que je voudrais dire aux Guinéens, tous ceux qui font la révolution doivent savoir que celui qui se mettra contre Alpha Condé a perdu. Si ton combat est dressé contre Alpha Condé, c’est que tu as échoué. Toute personne qui est contre Alpha Condé va mourir avant lui. Les Guinéens doivent plutôt se battre contre le système et les hommes méchants qui sont autour du président de la République. Alpha Condé a hérité des problèmes auxquels le pays est aujourd’hui confronté. Il faut que nous nous disions la vérité. Je voudrais donc devant les anges et avant qu’il ne soit trop tard, présenter mes excuses à Alpha Condé pour tout ce que j’ai dit de mauvais dans mes vidéos et mes publications sur les réseaux sociaux. Je ne le fais pas pour insulter le président, mais plutôt, pour défendre le peuple. Le président Alpha Condé est une bonne personne. (…) », lâche le roi guinéen du buzz qui revendique son opposition au système actuel de gestion, à une nouvelle constitution ou à un référendum en Guinée.

Mediaguinee