Takana Zion : « J’ai failli intégrer le groupe Degg J Force 3 mais les gens m’ont dit… »

Au cours d’un point de presse qu’il a animé à Zion City, ce samedi 09 avril, le meilleur artiste reggae du continent africain de l’année est revenu sur le début de sa carrière musicale.

Takana Zion révèle qu’il a failli intégrer à ses débuts le groupe de Rap Degg J Force 3 mais qu’il a été dissuadé par des gens qui ont estimé qu’il ne pourra pas avoir du succès au sein d’un groupe.

« Avant de sortir mon premier album, j’ai eu l’opportunité et le privilège de travailler avec le groupe Degg J Force 3. J’ai même failli intégrer le groupe mais les gens m’ont dit : Takana, si tu rentres dans un groupe, une montagne ne se voit pas derrière une autre montagne. Tu n’auras pas l’aura et l’énergie que tu dois avoir. Ainsi, j’ai tracé ma route », a révélé Takana Zion avant d’exprimer sa reconnaissance au groupe et à Benedi Records qui ont contribué à la réussite de sa carrière musicale : « Le groupe Degg J Force 3 a beaucoup contribué dans ma réussite, dans ma carrière musicale parce que c’est Moussa Mbaye qui m’a donné le transport pour aller à Bamako où je suis parti avec Benedi Records. Benedi Records a été le premier à m’emmener à Bamako et me montrer à Tiken Jah Fakoly. Et je suis reconnaissant envers toute ces personnes », a-t-il ajouté.

Depuis 2007, Takana Zion est l’auteur de six albums à succès. Avant cette date, Magana est aussi l’auteur de plusieurs singles et a participé dans beaucoup de compilations en Guinée.

Sadjo Bah