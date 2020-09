Takana Zion : ”je sors du pays pour sauver ma vie”

Est-ce le divorce entre l’artiste Takana Zion et le pouvoir qu’il a toujours chouchouté ? Mercredi, après son intervention –au vitriol contre le 3è mandat du président Alpha Condé- dans l’émission les Grandes Gueules de la radio Espace fm, le reggaeman dit avoir échappé mercredi de justesse à une arrestation à Zion City, à Coyah, une ville proche de Conakry.

Contacté par Actujeune, Mouctar Soumah, l’artiste connu pour ses sorties ubuesques dit que des hommes en uniforme l’ont trouvé chez lui à Coyah, l’ont accusé d’agression et vol, mais a réussi à leur échapper.

« Les hommes en uniforme sont venus me trouver dans ma cité “Zion city” ici à Coyah. Ils m’ont dit que j’ai agressé quelqu’un, que j’ai volé quelqu’un, ils ont voulu m’arrêter, et j’ai échappé », raconte-t-il, cité par Actujeune. Et d’ajouter : « Je suis en route pour sortir du pays, afin de sauver ma vie ».

Plus tôt, dans la journée, Takana, visiblement agacé par la fermeture des lieux de loisirs pour cause de Covid-19, a appelé à ne pas voter pour le président Alpha Condé, le 18 octobre prochain.

« (…) Il faut que les gens apprennent à dire la vérité à Alpha Condé, il a 92 ans, il n’a aucune capacité, ni physique, ni morale, ni intellectuelle de diriger la Guinée. (…) J’ai même fait des vidéos pour lui demander pardon, j’ai fait appel à sa sagesse en tant qu’une personne âgée, il n’a pas compris. Alpha Condé n’est pas le seul guinéen capable, beaucoup de citoyens guinéens qui sont capables de gérer le pays. (…) A part lui, moi-même je peux diriger la Guinée, n’importe quel Guinéen qui a une certaine bonne éducation, qui connaît les souffrances et les réalités du pays peut diriger. L’homme propose, Dieu dispose. A partir du 18 octobre, Alpha Condé n’est pas mon président. Il est inutile de se dresser devant des gens qui sont déjà au bout de leur souffle. Moi je ne m’accroche pas sur un arbre tombant et je ne parie pas sur un cheval qui a un pied cassé donc, je ne vais pas voter pour Alpha Condé et je conseille à tous mes fans et à toutes les belles personnes, tous les bons citoyens guinéens de ne pas voter pour lui, ne votez pas pour ce vieillard (…) », disait-il dans l’émission à grande écoute.

Yaya Dramé