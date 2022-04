Taliby après ss rencontre avec Alpha Condé : « il reconnaît que Kassory a été choisi par les structures du parti »

Intervenant ce mercredi 27 avril 2022, chez nos confrères de FIM Fm, dans l’émission « Mirador », Taliby Dabo, grande figure de l’ancien parti au pouvoir en Haute Guinée est revenu sur sa rencontre avec l’ex-président Alpha Condé.

À l’en croire, il n’y a plus « d’ambiguïté » sur la désignation du Dr Ibrahima Kassory Fofana à la tête du Conseil Exécutif Provisoire (CEP) du RPG Arc-en-ciel, tel a été le vœu d’Alpha Condé, il reconnaît que Ibrahima Kassory Fofana a été choisi par les structures du parti.

Dès sa prise de parole, Taliby a promis de dire exactement ce qui s’est passé entre Alpha Condé et lui à Landréah.

D’abord, il dit avoir trouvé un président très en forme mentalement et qui a commencé par exiger l’union au sein du RPG Arc-en-ciel « car il l’a répété plusieurs fois, il tient à celà. Pour ce faire, dit-il, « il l’avait dit et il le répète, qu’il faut une gestion collégiale, dans sa pensée il faut un présidium. Désormais il a été clair, quand il a reçu le premier groupe et il l’a répété avec moi, il a cité 5 noms et ses 5 éléments vont constituer désormais le présidium qui sont Ibrahima Kassory Fofana, Zalikatou Diallo, Ibrahima Khalil Kaba, Mamadou Ballo et Amadou Damaro Camara ».

Plus loin, il a tenu à préciser que pourquoi l’ex-résident Alpha Condé tient à ça « parce qu’il pense que l’union passe par-là, donc il faut éviter d’exclure certaines personnes pour que tout le monde soit dans le bateau. Désormais, le capitaine à bord il a été très clair c’est Ibrahima Kassory Fofana. Il reconnaît que Ibrahima Kassory a été choisi par les structures du parti,.. Les structures ont dit Kassory est bien le président du Conseil Exécutif Provisoire ».

Mamadou Yaya Barry