Taliby Dabo (RPG) : ‘’il est difficile pour nous de prendre position sans la libération du président Alpha Condé’’

L’un des acteurs incontournables de l’ancien parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) et très proche du président déchu Alpha Condé, Taliby Dabo a brisé le silence ce dimanche sur les ondes de la Radio Baobab FM et Fasso TV N’zérékoré.

Taliby Dabo, inconditionnel du parti au pouvoir déchu, a tout d’abord appelé les militants du RPG à croire au destin. Selon lui, c’est Dieu qui donne le pouvoir et c’est lui qui le retire au moment voulu sans l’avale de quelqu’un.

En ce qui concerne la position du parti (RPG Arc-en-ciel), Taliby Dabo insiste d’abord auprès de la junte, la libération du président déchu qui est aujourd’hui détenu.

« Il est difficile aujourd’hui pour nous de prendre une position sans la libération du président Alpha Condé. Aujourd’hui, on ne peut rien entamer sans cette libération qui est indispensable. Et il est même injuste de prendre une position sans cette libération d’Alpha Condé. Lorsque tous les partis politiques sont conviés à une rencontre, nous irons comme on l’a fait déjà. Mais nous allons toujours exiger que cette doléance soit acceptée », a-t-il précisé.

Répondant à la question de savoir si c’est lui qui gère les biens du président déchu, Taliby Dabo répond : « le pouvoir, c’est Dieu qui donne et c’est qui le reprend. Moi j’ai milité et je continue de militer pour le RPG. Mais le destin n’a pas voulu que je bénéficie du pouvoir du président ni par décret et liquidité. Ça, c’est Dieu qui a voulu. Et beaucoup on fait leur temps à soutenir le RPG et le président Alpha Condé mais ils n’ont rien eu. Çà, c’est Dieu qui a voulu. Moi je n’ai rien eu comme beaucoup de personnes estiment, mais remettons ça à Dieu. Je pense que les gens qui pensent ainsi, ils ont raison de le dire à cause de mon engagement pour le parti », tranche l’opérateur économique.

Pour terminer, le PDG du groupe Dabo-Médias a appelé les militants du RPG à resserrer les rangs pour les prochaines élections.

« Nous devons toujours montrer que nous sommes le plus grand parti de ce pays, le RPG Arc-en-ciel est différent des autres partis. Nos militants ont l’amour du parti dans leur cœur, personne n’est dans ce parti à cause d’argent et nous avons des militants un peu partout en Guinée. L RPG Arc-en-ciel existe dans toutes les régions de la Guinée. Donc soyez rassuré que même si on organise une nouvelle élection demain en Guinée, nous sortirons gagnants », a-t-il rassuré.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777