Taliby Dabo présent à la convention du RPG : « je suis là pour répondre à l’appel de la base »

Coordinateur régional du RPG Arc-en-ciel en Haute Guinée, Taliby Dabo est bel et bien présent à la convention nationale extraordinaire de l’ancien parti au pouvoir qui est en cours maintenant dans un réceptif hôtelier à Conakry.

Ce, malgré ses différentes interventions récentes pour dénoncer la forme par laquelle, Dr Ibrahima Kassory Fofana a été désigné pour diriger le Comité national exécutif provisoire du parti.

Interrogé par notre rédaction sur les raisons de sa présence, il d’abord tenu à préciser : « Je précise que nous avons eu deux (2) choses. Il y a d’abord une liste qui émane du président Alpha Condé, et c’est bien vrai que c’est lui (Alpha Condé) par sa main qui a eu à rédiger une liste. On a aussi l’audio où on l’attend parler, c’est vrai que les personnes sont sur la liste et vous avez l’audio où le président Alpha Condé demande une gestion collégiale. Ce n’est pas faux, c’est bien vrai. C’est ce que je vous ai dit qu’au départ, on aurait pu aller vers cette collégialité, il fallait réécouter tout le monde, rassembler tout le monde, et dire que le président Alpha Condé a parlé. Et puisqu’il a parlé, nous devons nous mettre ensemble pour décider ensemble. C’est ce qui manqué et c’est ce que j’ai dénoncé. C’est ainsi que nous avons exigé à ce que la forme soit associée. Parce que c’est la forme d’abord qui commande, qu’il faut aller à la base pour demander l’avis des structures avant de faire quoi que ce soit. Je crois que ça été entendu et les missions sont allées demander les avis. Et comme vous l’avez constaté, la base du parti a répondu massivement et entièrement. Et moi partout où il y a cette base, je suis là-bas. »

Poursuivant, il a mentionné : « C’est la base qui m’a invité à l’a rejoindre. Cette base, de la Haute Guinée à la forêt était effectivement venue me voir hier. Et ce matin, elle m’a demandé de l’a rejoindre. Donc, c’est un devoir et un principe de notre parti. Moi je fonctionne avec cette base (…) Donc je suis là pour répondre à l’appel de la base », explique-t-il.

Youssouf Keita