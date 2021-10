Taliby Dabo : « si vous voulez que le RPG participe à la transition, il faut libérer Alpha Condé »

Dans une interview qu’il a accordée à notre rédaction, le vendredi 22 octobre, lors de la lecture du saint coran organisé par le forum national pour la Libération du Pr Alpha Condé (FONAL-PRAC) au siège national du RPG à Conakry-Gbessia, Taliby Dabo, membre de la Coordination du RPG dans la région de la Haute Guinée, a fait savoir que la libération d’Alpha Condé est un pas important pour que le RPG-ARC-EN-CIEL puisse participer à la transition en Guinée.

Pour commencer, M. Dabo trouve la démarche des jeunes qui ont initié cette lecture du saint coran pour la libération d’Alpha Condé salutaire. »Les jeunes qui ont pensé à le faire veulent faire en sorte que tout le monde sache qu’on n’a pas autre élan à faire ou à dire aujourd’hui que la sortie du président Alpha Condé. Donc si le président Alpha Condé est parmi nous, je pense que nous allons entreprendre autre chose, mais pour le moment c’est un préalable à tout ce que nous allons faire. Nous nous associerons absolument à rien, la base de demande c’est de faire en sorte que le président recouvre sa liberté », dit-il

Poursuivant, ce responsable du RPG dans la région de la savane croit savoir que les militaires comprendront et ils feront en sorte que le RPG puisse être dans la transition. « Parce que si vous voulez que le RPG arc-en-ciel soit dans la transition, il faut libérer Alpha Condé. Les gens pensent que c’est Alpha Condé seul qui est en prison, ce sont tous les RPGistes qui sont en prison, nous sommes tous en prison, tant qu’il est en prison nous resteront tous emprisonnés…Donc, je pense que les militaires trouveront la forme nécessaire pour pouvoir libérer le président Alpha Condé. En tout cas sa libération va faire en sorte que le RPG Arc-en-ciel participera à la transition », a précisé M. Dabo.

Pour finir, il a martelé qu’il n’y a aucune communication entre eux et leur champion et qu’à date ils reçoivent des informations le concernant à-travers son cuisinier et son médecin traitant et pour le moment il va bien, il est bonne santé.

Mamadou Yaya Barry

