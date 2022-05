Mariama Tata Bah, UFDG : ‘’je jure, si Cellou Dalein rentre à Coronthie, il sortira dans un cercueil’’

Le leader de l’union des forces démocratique de Guinée (UFDG), El Hadj Cellou Dalein Diallo est convoqué le 13 juin prochain à la CRIEF [Cour de répression des infractions économiques et financières], pour répondre de plusieurs chefs d’accusation dont le détournement des deniers publics. Déjà, la question qui taraude les esprits est de savoir est-ce que l’ancien challenger d’Alpha Condé va-t-il répondre ou pas à la convocation ?

Interrogée sur ce sujet hier dimanche dans l’émission ‘’ YO MI WOWLOU’’ de la radio GPP Fm de Labé, l’ancienne député nationale, honorable Mariama Tata Bah, a dit [en langue poular] à qui veut l’entendre qu’elle ne souhaite pas que Cellou Dalein réponde. Pour elle, les actuelles autorités veulent tuer son leader.

« Comme ils tiennent mordicus que Cellou Dalein ne sera pas président de la République, Alpha Condé l’avait dit, certains de ses collaborateurs l’ont réitéré qu’ils ne vont pas laisser le pays dans les mains des bandits. Qui est plus bandit qu’eux ? Combien de personnes ont-ils tuées ? Qui tuait pour eux ? Si ce ne sont pas ces militaires qui sont au pouvoir actuellement. Si on me demande moi Tata, le parti n’a pas encore décidé, je parle en mon nom propre, si on me demande Cellou Dalein ne va pas revenir pour répondre. Moi je ne veux pas me livrer à un boa, qui va m’avaler cru. S’il y avait une véritable justice, il n’y aurait pas de problème, puisque celui qui ne se reproche rien, ne craint rien. Cellou Dalein l’a toujours dit, pendant ces années passées dans les affaires, qu’il n’a jamais volé un franc, il a toujours mis de l’avant sa droiture. Comme que la justice de notre pays faisait défaut. Au lendemain du coup d’Etat, Doumbouya a dit que la justice sera la boussole qui orientera chaque Guinéen, mais prenons l’exemple sur le domicile de Cellou Dalein. Le domicile de Cellou Dalein et celui de Sidya Touré étaient dans le même panier, ils sont tous allés à la justice, c’est pendant que les dossiers étaient en cours qu’ils sont venus démolir le domicile de Cellou Dalein, et seule sa maison a été démolie. Pourtant le dossier est à la justice, et vous me dites que cette justice a convoqué Cellou Dalein, si Cellou Dalein vient répondre, je jure devant Dieu, s’il rentre avec ses deux pieds à Coronthie [Maison centrale de Conakry], il sortira dans un cercueil, je vous le dis. C’est moi qui ai dit, je ne demande ni à Paul, ni à Pierre, je ne parle pas au nom de quelqu’un, ni au nom du parti de l’UFDG, mes propos n’engagent que moi. Je dis haut et fort que Cellou Dalein ne revient pas, puisque s’il le fait, il se livrera à ses ennemis, et s’il ne le tue pas avec une arme, ils vont le tuer avec du poison », affirme Mariama Tata Bah.

Toutefois, l’ex-députée nationale, n’exclut pas si toutes les garanties sont prises pour sécuriser Cellou Dalein, son leader reviendra pour répondre à la convocation.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

