Tata Bah, UFDG: “le malheur qu’Alpha a eu, c’est parce que son jeune frère direct est décédé”

S’exprimant ce samedi 14 mars à l’assemblée générale de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Mariama Tata Bah a eu des mots peu doux à l’encontre du président Alpha Condé et Amadou Damaro Camara, le chef de file de la majorité présidentielle à l’assemblée nationale.

Pour elle, un Burkinabé ne peut pas venir rendre la vie impossible aux Guinéens, faisant ainsi référence à Alpha Condé.

“Il faut que ça cesse dans ce pays, trop c’est trop. Ce Burkinabé ne peut pas venir nous rendre la vie impossible chez nous. Qu’est-ce que vous attendez pour dire NON au professeur Alpha Condé et à sa suite?”, a-t-elle demandé.

Répondant à Amadou Damaro Camara qui a indiqué cette semaine que le RPG ne laissera pas le pouvoir à Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, Mariama Tata Bah, qualifie Damaro d’opportuniste.

“J’ai écouté Damaro dire qu’ils ne laisseront pas ce pays dans les mains d’Elhadj Cellou Dalein Diallo ou du président Sidya Touré. Il faut que ça soit clair pour le RPG. Et quand je dis RPG, je ne parle pas de l’original, je m’adresse à ces opportunistes. Un pouvoir ne veut pas dire nomination, quand on dit pouvoir, c’est l’élection. Alpha n’a été élu par personne sauf ceux du RPG et il a eu 80% de ses suffrages à travers un vol”.

Plus loin, elle indique qu’il ne reste que quatre mois à Alpha Condé pour quitter le pouvoir.