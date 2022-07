Taux d’échec élevé au Bac: les pistes de solutions de Fatoumata Kémoko Traoré, l’IPE de Coyah

Les résultats du baccalauréat unique session 2022 ont été publié ce mardi 19 juillet, sur toute l’étendue du territoire national.

Dans la préfecture de Coyah, 4193 candidats dont 1699 filles ont affrontés cet examen de fin d’étude secondaire. Pour les trois options confondues ( S.S, S.M et S.M), c’est seulement 333 candidats qui ont été déclarés admis dont 72 filles, soit un pourcentage de 7,94%

Face à cet échec cuisant, l’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah, Fatoumata Kémoko Traoré a fustige les maux qui touchent l’éducation guinéenne. Pour elle, cet échec est l’échec de tous, à savoir les parents d’élèves, les responsables administratifs et scolaires (public et privé), les enseignants et les élèves.

Dans le même d’ordre d’idée, elle préconise comme pistes de solution, l’organisation des états généraux de l’éducation, élaborer un plan d’action pour la relance du système éducatif avec toutes les mesures d’accompagnement ; recruter les enseignants sur toute l’étendue du territoire en privilégiant le mérite ; recruter les enseignants par besoin et par zone pour éviter les absences et les abandons ; renforcer aussi les compétences des IRE, DCE, IGE, DPE, puis procéder à un suivi et évaluation des responsables administratifs et scolaires, sur toute l’étendue du territoire pendant et après chaque année scolaire ; rendre le secteur éducatif attractif en revoyant les salaires des enseignants et autres cadres à la hausse.

Plus loin, elle mentionne : « Sensibiliser les élèves et parents d’élèves pour accepter le redoublement des élèves dans les classes intermédiaires pour améliorer leur niveau de formation. Chercher à former les enseignants, affecter les enseignants non formables dans d’autres secteurs comme l’armée et la police… ; réglementer la création des écoles privées et trouver des mesures d’accompagnement aux fondateurs ( capitaux, formation, équipements…) », a ajouté Fatoumata Kémoko Traoré.

Dans le domaine des infrastructures, elle propose de : « construire des écoles partout dans le pays, revoir les programmes d’enseignement et les réadapter aux réalités du monde d’aujourd’hui, éviter la sédentarisation des cadres ; mettre en place une cellule autonome de suivi et évaluation des écoles privées tout en accentuant beaucoup plus sur la formation à l’élémentaire et renforcer les capacités du personnel administratif et scolaire à travers des ateliers de formation, des stages à l’étranger, des séminaires ; rendre plus efficace l’APEAE sur toute l’étendue du territoire en les impliquant dans les prises de décisions »

Finalement, elle sollicite de privilégier le mérite dans les nominations aux différentes fonctions.

Kalidou Diallo