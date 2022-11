Télécommunications : Orange Guinée lance sa première édition dénommée ‘’Innovation Days’’

En prélude des 15 ans d’existence de la société téléphonie mobile Orange Guinée, des acteurs relevant dudit service, des représentants du gouvernement mais aussi ceux des entreprises se sont réunis ce mercredi, 02 novembre 2022 dans un réceptif hôtelier de la place.

Il sera question durant deux (2) jours, d’exposer à travers des panels, sur des services que cette société offre aux opérateurs économiques, aux entreprises et aux éventuels entrepreneurs en terme digital, en lien avec la transformation numérique.

Les thèmes comme : digitalisation, transformation numérique, quels enjeux pour les entreprises ? Et l’apport du digital pour favoriser l’inclusion financière, seront au cœur des débats entre les panélistes. Il s’agira à travers « Cloud et Cyber Sécurité » deux nouvelles innovations, de montrer et de démontrer, ce que Orange est capable de leur offrir comme services dans le domaine de la digitalisation et dans la transformation.

« Aujourd’hui, il y a beaucoup d’innovations méconnues par le grand public. Il est donc temps de leur montrer aux grandes entreprises. C’est pour cette raison nous avons justement créé cette « Innovation Days » pour que les entrepreneurs restent dans le développement à travers les ressources liées au numérique», a d’abord rappelé M. Ousmane Boly Traoré, Directeur général d’Orange Guinée. »

L’enjeu selon lui, est de poursuivre l’ancrage de la société Orange en République de Guinée. Rester donc un accompagnateur de référence pour le développement des entreprises en générale et surtout celles qui ont besoin de digitalisation et de transformation numérique en particulier, demeure une préoccupation à laquelle cette société attache du prix. Et pour y arriver, il faudrait nécessairement s’inscrire dans l’esprit de l’innovation.

« Comme innovation, nous avons la capacité de la connectivité, puisque le monde est devenu un grand village planétaire. À tout endroit, il faut qu’on soit capable de pouvoir être connecté afin de rendre service aux clients. Aujourd’hui tous les opérateurs sont en train de mettre des fibres optiques pour faciliter l’accès à internet à haut débit. Et pour le faire, il faut démocratiser et la meilleure voix reste la fibre optique. C’est ce qui va alors permettre la réduction des coûts par rapport aux foyers», a-t-il indiqué.

Orange Guinée était classée deuxième au rang national dans les années antérieures. Quelques temps plus tard, cette société téléphonique qui fête ses 15 ans dans deux (2) jours, a occupé la toute première, un succès que son Directeur général justifie par la croyance des clients en leurs capacités à accompagner le Gouvernement Guinéen dans le développement numérique.

« Nous avons un cahier de charge que nous respectons avec la plus grande discipline réguise. Nous avons croyance aux besoins de nos clients guinéens qui veulent être au même niveau que ceux des autres pays. C’est pourquoi nous avons mis globalement 6 milles milliards d’investissement dans le réseau, dans ces installations et dans l’accompagnement. Cela démontre le succès de nos 15 ans d’existence. Ça nous a permis également de passer de la 2G à la 4G, en couvrant les 333 préfectures dont au-delà, 2.300 villages déjà connectés et qui ont accès à la 4G », a-t-il dit, reconnaissant tout de même certains failles de la société Orange, liées notamment aux terminaux non encore adaptés.

Le Conseiller en charge des télécommunications et des nouvelles technologies à la primature, représentant le premier ministre Goumou, a rappelé que le Gouvernement de la transition manifeste une volonté politique pour faire de la Guinée un pays digital, puisque cela permet le développement en apportant la croissance au niveau du PIB. Cette digitalisation selon Dr Dimideen Touré, permettra aussi à la Guinée d’améliorer la gouvernance pour faciliter les accès au service de la population.

« Orange est un acteur important du digital guinéen dans le secteur des télécommunications en Guinée. Par conséquent, le Gouvernement aussi lui accorde toute cette importance dans la mise en place des activités dans les axes de collaboration. Nous mettons également l’accès sur les investissements que Orange Guinée doit réaliser auprès des populations, des PME, des entreprises et même les médias pour encourager les populations à s’investir. C’est un combat que nous devons mener ensemble. Orange à toute sa place, mais c’est tout comme les autres acteurs de l’écosystème digital de la Guinée », a mentionné le M. Touré.

Sâa Robert KOUNDOUNO