Télécoms en Guinée : le gouvernement contre les intérêts de la population ?

L’Etat Guinéen aurait récemment accordé au groupe Suisse MGI Global Service un contrat de supervision des trafics télécoms et des transactions électroniques. Problème, l’attribution de ce contrat faisait précédemment l’objet d’une procédure d’appel d’offre, lancée en février 2022. MGI, qui était parmi les concurrents les plus chers, semble avoir finalement engagé des négociations en dehors du processus officiel ; et obtenu le contrat. Au détriment de la note de télécommunication payée par les Guinéens.

Plusieurs questions sont en suspens. Pourquoi accepter le contournement d’un appel d’offre lancé dans les règles ? Qui plus est avec l’un des concurrents les plus chers ? Et où se trouve l’intérêt des Guinéens dans tout cela ?

Pour rappel, le 28 février 2022, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) guinéenne, lançait une procédure d’attribution de marché dans le cadre de son Plan d’Actions 2022. La suite logique d’un appel d’offre lancé précédemment qui avait réuni treize concurrents, dont MGI. Le gagnant devait doter l’ARPT de plusieurs plateformes de supervision : trafics télécoms, flux de transactions électroniques, certification des opérateurs de téléphonie mobile, etc.

Depuis, la procédure sensée se dérouler en deux tours de sélection, n’a pas évoluée. Elle semble, de facto, suspendue. Un blocage qui n’a pas entravé, voire qui sert, les intérêts de MGI. Selon des sources locales, l’entreprise bénéficierait de soutiens directement dans la sphère présidentielle. Ce qui, in fine, lui aurait permis de court-circuiter le processus officiel et de remporter le contrat.

Trafic d’influence ?

Le prix très élevé de MGI, de plus de 52 millions USD, selon une source au sein de l’état, n’est pas problématique en soit. Mais il aurait mérité d’être comparé avec les autres offres, nettement moins onéreuses, d’opérateurs réputés sur le continent africain.

Or, MGI serait coutumier de ce genre de pratiques. Selon des sources émanant de la sphère privée, Le groupe aurait ainsi tenté de contourner, de la même manière qu’en Guinée, un appel d’offre en Côte d’Ivoire.

Au Niger, selon l’Agence Ecofin, le gouvernement aurait accordé en 2020 à MGI la mise en place d’un système de surveillance « par entente directe sans mise en concurrence ». La Guinée doit-elle, à son tour, céder à ces pratiques qui frisent la gabegie ?

Pressions économiques

L’affaire est d’autant plus suspecte que MGI est connu pour ses démêlés avec ses clients. En 2018, le groupe était parvenu à faire pression sur le gouvernement gambien. Celui-ci lui avait finalement rétrocédé la gestion des appels internationaux du pays. Signé en 2014, le contrat avait été suspendu en 2017 du fait du manque de transparence de la gestion de MGI, et des coûts trop élevés. Le groupe suisse avait eu gain de cause en organisant l’asphyxie financière des deux opérateurs télécoms nationaux : Gamcel (mobile) et Gamtel (téléphonie).

Plus récemment, en 2021, MGI avait menacé la Guinée Equatoriale du gel des avoirs du pays en Suisse et ailleurs… . L’épilogue d’un long bras de fer avec le gouvernement guinéen ayant décidé, en 2018, de rompre son contrat avec le groupe. Cela au profit d’une entreprise nationale. Le gouvernement contestait le montant du dédommagement demandé par MGI (11,5 milliard FCFA).

S’il ne s’agit pas de se substituer à la justice et aux arbitrages internationaux, les différents démêlés de MGI avec ses clients devraient inciter à la prudence. Les tentatives de contournements de l’appel d’offre et les prix prohibitifs pratiqués par le groupe devraient aussi interpeller l’opinion publique. Rien ne justifie que les décideurs aient décidés d’octroyer un marché à cet opérateur en contournant un processus officiel de mise en concurrence. En bout de chaîne, ce seront les contribuables guinéens qui en payeront le prix.

Mohamed Kaboul, journaliste indépendant

*Le contenu de l’article n’engage pas la redaction de Mediaguinee