Télécoms : fin de la 19è assemblée générale de l’ARTA0, à Conakry

Lancée le 29 mars, l’Assemblée générale annuelle des régulateurs ouest-africains (ARTAO) a pris fin ce jeudi 31 mars à Conakry. Au total, les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie étaient présents à ce rendez-vous.

Au sortir de ladite assemblée générale, Sékou Oumar Barry, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) en même temps président de l’ARTAO pour un mandat d’un an a d’abord indiqué que cette assemblée générale s’est couronnée par beaucoup de résolutions qui vont permettront de faire une bonne régulation dans la sous-région.

« C’était la première fois que la Guinée abrite cette assemblée générale. Et nous sommes très heureux que les pays ouest-africains ont accordé leur confiance et nous ont fait l’honneur d’organiser cette assemblée. Alors, l’avantage bien entendu, ça nous a permis d’échanger des expériences et de voir qu’est ce qui se passe dans les autres pays ? Qu’est-ce qui peut être fait chez nous ? Et aussi de mettre la régulation à un autre niveau. Le plan d’action a été élaboré, il a été adopté sous réserve de quelques modifications. Dans 3 mois, nous allons procéder à une AG extraordinaire pour la validation finale de ce plan », dira-t-il.

Poursuivant, il s’est exprimé sur ce qu’il aura à faire au cours de son mandat à la tête de l’association. « Sur ce mandat, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans le programme, un des sujets qui a été discuté et qui nous tient à cœur, c’est par rapport au roaming. Dans la sous région, nous allons faire une priorité. C’est très important pour nos consommateurs, il y a aussi l’harmonisation de certaines procédures de régulation qu’on va essayer de mettre en place dans toute la sous-région et d’autres projets qui sont communiqués une fois que le plan d’action est validé. La partie cyber-sécurité fait partie de nos plans d’action, nous en n’avons discuté et lorsque le communiqué final sera fait pour le plan d’action validé, vous verrez que ça fait partie de nos priorités », a-t-il indiqué

Abondant dans le même sens, Assiakal Abibou, chef service de réglementation à l’autorité malienne de régulation des télécommunications, 1er vice-président de l’ARTAO, a indiqué que cette 19ème assemblée organisée par la Guinée a été un ouf de soulagement pour eux.

« Parce qu’il y a longtemps il y a des sujets qui devaient être abordés au niveau de notre assemblée de l’assemblée des régulateurs ouest-africains qui ont été abordés à cette assemblée en réalité. Et vu l’importance des sujet qui ont été débattus, nous avons adopté beaucoup de résolutions tendant à une refondation même de l’organisation qui vont nous permettre d’avoir une organisation mieux outillée pour aborder véritablement des questions sur l’économie numérique en Afrique de l’ouest », a-t-il indiqué.

Quant à Cheikh Abdllahi Cheikh Baye, conseiller du président de l’autorité de régulation de la Mauritanie, il est d’abord revenu sur les sujets évoqués durant ces 3 jours de travaux, avant d’apprécier l’accueil qui les a été réservé en Guinée.

« Nous avons eu à évoquer des sujets d’actualité, en tout cas pour l’organisation des régulateurs. Il est évident aujourd’hui que les liens entre le développement économique et social et celui des télécoms est lié. S’ajoute à cela naturellement, les enjeux sécuritaires dans lesquels les télécommunications jouent aussi un rôle très important. Et donc sans développement de la télécommunication, sans développement des communications électroniques, il n’y a quasiment point de développement économique tout court », explique-t-il.

Plus loin, il a précisé : « Permettez-moi de noter l’excellent accueil dont nous avons profité de la part des autorités de la République sœur de Guinée et de la part de l’ARPT durant tout notre séjour. L’excellente organisation de l’événement, nous notons avec beaucoup de satisfaction l’hospitalité de votre pays chaleureux et l’efficacité de l’organisation de l’événement. A titre particulier, j’ai mis à profit mon séjour ici dans votre belle capitale, pour échanger avec le régulateur guinéen des télécommunications (l’ARPT), sur les pratiques de la régulation et j’ai noté que des choses avancent très bien et que les équipes sont vraiment mobilisées pour une régulation efficace du secteur… »

Christine Finda Kamano

622716906