Télécoms : la FESATEL projette une grève à compter du 12 juillet

La fédération syndicale autonome des télécommunications (FESATEL) menace d’aller en grève à compter du lundi 12 juillet prichain. Dans une déclaration, la FESATEL appelle les travailleurs du secteur des télécommunications à cesser toute activité si sa plateforme revendicative n’est pas satisfaite.

Les syndicalistes indiquent avoir transmis à cet effet un courrier au ministre de la fonction publique. Deux points constituent le point d’achoppement entre les syndicalistes et le ministère des postes et télécommunications et de l’école numérique.

« La FESATEL appelle tous les travailleurs et travailleuses affiliés à cesser le travail à compter du lundi 12 juillet 2021 jusqu’à la satisfaction des points suivants : 1) L’annulation pure et simple de l’arrêté 457 du ministre des postes, télécommunications et de l’économie numérique. 2) La mise en place d’un comité tripartite composé de l’État, du patronat et des partenaires sociaux (FESATEL) pour statuer sur la question de la pression fiscale du secteur. Tous les salariés appelés à rester à la maison jusqu’à nouvel ordre » a déclaré Cécé Jérôme Haba, le 1er secrétaire général adjoint de la FESATEL.

Selon les syndicalistes, c’est après avoir épuisé tous les recours qu’ils ont décidé d’aller en grève.

« Nous vous rappelons que c’est étant dans la contrainte, l’épuisement de toutes les dispositions que nous avons essayé de mettre en place pour résoudre ce problème autour d’une table que nous brandissons cet avis de grève qui va être appliquée et respectée à partir du lundi 12 juillet 2021 » a expliqué Mamady Kaba de la FESATEL avant d’ajouter : « Il faudrait rappeler que depuis 2018, nous avons interpelé sur la pression fiscale défavorable au secteur des télécoms en Guinée. Dès 2018, nous avons eu des chiffres qui nous montraient qu’on subissait une pression fiscale de 54% du chiffre d’affaires. Quand vous faites un business dans lequel vous réalisez 100 000 Gnf comme vente par exemple, qu’on vous disent que vous devez supporter 54% de ces ventes que vous devez reverser pour des taxes et redevances. Imaginez ce que cela veut dire. (…) Nous voulons que l’arrêté 457 du ministre des postes et télécommunications de l’économie numérique soit suspendu » a-t-il ajouté.

Selon Abdoulaye Barry, le secrétaire général de la FESATEL, la pression fiscale en Guinée est présentement de 64% contrairement à l’Afrique subsaharienne où elle est de 26% ; 24% au moyen orient, Asie pacifique 24%, en Europe, elle est de 21% et 18% en Amérique latine.

Si la grève venait a être suivie, plusieurs services comme les appels, la connexion internet, les dépôts et retraits d’argents seront impactés.

Sadjo Bah