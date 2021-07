Télécoms : “la grève de la FESATEL réussi à 95% lundi et 100% ce mardi”

Déclenchée hier lundi 12 juillet, la grève de la Fédération Syndicale Autonome des Télécommunications (FESATEL) s’est poursuivie ce mardi. Selon les syndicalistes à l’origine du mouvement de débrayage, la grève a connue de la réussite.

Selon Jerôme Haba de la FESATEL, la grève a réussi à 95% hier lundi et 100% ce mardi, 13 juillet 2021. Le syndicaliste a d’abord félicité l’ensemble des travailleurs du secteur et a ensuite annoncé la poursuite de la grève générale.

« On a réussi à 95 pour cent le lundi et 100 pour cent ce mardi. Nous avons tenu à ce que les employés restent à la maison. De toutes les sociétés concernées il n’y a pas eu de dérapage, ni au sein des agences , ni au sein de l’administration. Tous les employés sont restés à la maison. Nous les félicitons , car ce sont eux notre base. Ce mouvement va être de longue haleine parce que nous avons en face un adversaire inaudible, il ne cherche pas à écouter, à entendre. Nous devons encore resserrer la ceinture et pouvoir tenir un peu plus longtemps. Nous sommes déterminés à continuer ce combat jusqu’à la satisfaction de notre revendication. Notre grève a eu de l’impact, nous voulons sauvegarder l’intérêt de tous. C’est cela notre objectif et l’impact négatif chez les populations , ne vient pas de nous. Notre grève continue », a déclaré Jérôme Haba de la FESATEL.

Il faut rappeler que la FESATEL exige l’annulation pure et simple de l’arrêté 457 du ministre des postes et télécommunications et de l’économie numérique.

Sadjo Bah