Téléphonie mobile : Orange Guinée augmente jusqu’à plus de 50% le volume des Pass internet au même prix

A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce vendredi 21 octobre à Conakry, le géant de la téléphonie mobile, Orange Guinée a lancé le début des festivités de ses 15 ans d’existence dans le pays. La société de téléphonie mobile a lancé ses activités commerciales le 05 novembre 2007, en tant que 4ème opérateur de téléphonie mobile en Guinée. Ce, après l’obtention de sa licence. Quinze (15) après, la société Orange Guinée s’est imposée pour devenir le leader de la téléphonie mobile dans le pays.

A cette occasion, le géant de la téléphonie mobile a fait part de ses innovations notamment au niveau de la connexion internet. A compter de ce vendredi, le volume des Pass internet de Orange Guinée connait une augmentation considérable avec le même prix.

Dans son allocution, le directeur général de Orange Guinée s’est réjoui des nombreux défis relevés par Orange Guinée ces 15 dernières années.

Ousmane Boly Traoré, directeur général de Orange Guinée



« En quinze ans, nous avons réussi à relever beaucoup de défis en désenclavant les zones les plus reculées avec un réseau de qualité dans l’ensemble des 33 préfectures et 304 sous-préfectures du pays. Et cela, conformément au cahier de charge qu’on nous a assigné. Il y a quelques jours, nous célébrions les dix ans d’existence d’Orange Money qui constitua un des symboles de l’innovation et de l’amélioration de l’expérience client proposées par Orange Guinée », s’est réjoui Ousmane Boly Traoré, directeur général de Orange Guinée.

Il indique que plusieurs produits et services ont été proposés aux abonnés d’Orange pour leur accompagnement dans divers domaines.

« Nos efforts se sont aussi manifestés dans l’accompagnement des entreprises face à l’évolution rapide de la technologie et dans les transformations digitales. Notre programme citoyen matérialisée par la création d’une fondation et d’Orange digital center témoigne notre volonté d’apporter des solutions concrètes aux guinéens dans les domaines de l’éducation, la santé, l’environnement et de l’inclusion numérique. Aujourd’hui, nous pouvons être fiers des résultats produits par nos écoles numériques, villages Orange, maisons digitales et autres programmes sociaux déployés par nos équipes à travers tout le pays », a-t-il souligné avant de déclarer que Orange Guinée compte rester fidèle à sa ligne de conduite afin de continuer d’offrir de meilleures expériences aux populations à des prix compétitifs.

Pour rendre la célébration des 15 ans d’Orange Guinée, le directeur général annonce aux clients une hausse du volume des Pass internet afin de rendre la connexion moins chère.

Le directeur général de l’ARPT a salué la « bonne nouvelle » de la baisse des tarifs Data de Orange Guinée. Saïkou Oumar Barry admet qu’après la baisse des tarifs voix et des tarifs Data, la priorité désormais est de voir baisser le tarif d’Internet dans les ménages.

Saïkou Oumar Barry, directeur général de l’ARPT



« On parle quand même plus de 30% de baisse sur le tarif internet. C’est quelque chose qui était attendu par les consommateurs, attendu par tous les acteurs. Aujourd’hui, c’est une réalité après plusieurs mois d’échanges avec les dirigeants d’Orange Guinée que nous remercions pour cette compréhension. Et c’est pour le bénéfice des populations (…). C’est un début, nous avons des étapes suivantes. Nous allons donner les grandes lignes aujourd’hui. Après la baisse sur les tarifs voix, la baisse sur les tarifs Data, nous allons nous attaquer à la pénétration d’Internet dans les ménages. C’est une priorité clairement affichée. Il est extrêmement important que dans les plus brefs délais qu’on puisse voir le tarif sur internet à domicile baissé significativement », a admis Saïkou Oumar Barry, le directeur général de l’ARPT.

Sur l’augmentation du volume des Pass internet, Alhassan Agack, le directeur Marketing et communication de Orange Guinée soutient qu’il a augmenté jusqu’à 50% avec le même prix.

« On a augmenté tous les volumes des Pass internet avec différents pourcentages d’augmentation. Aujourd’hui, on a des hausses de volume qui peuvent aller jusqu’à plus de 50% sur les Pass que vous connaissiez. Aujourd’hui, avec cette augmentation de volume, le volume internet devient moins cher par rapport à ce qu’il y avait hier. Si on prend exemple sur le Pass jour extra, avant, il était à 351 Mo à 6 400 Gnf, depuis ce matin, il est passé à 501 Mo, toujours pour le même prix. Si on regarde sur le segment semaine, le Pass par exemple de 1,8 Go passe maintenant à 2,7 Go, toujours au même prix. Et sur la partie mensuelle, si on prend exemple du Pass de 3 Go, aujourd’hui, il passe à 4,5 Go, toujours au même prix », a expliqué Alhassan Agack.

Outre l’augmentation du volume des Pass internet avec le même prix, Orange Guinée a introduit de nouveaux Pass. Il s’agit du nouveau Pass jour de 201 Mo à 2 500 Gnf, disponible sur OrangeMoney, du Pass mensuel de 30 Go à 260 000 Gnf et un autre Pass jour de 750 Mo à 9 000 Gnf.

Sadjo Bah

625016669