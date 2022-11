Telico/Mamou : une vieille femme d’une soixantaine d’années  échappe à une tentative de viol

C’est une information de dernière minute. Une vieille âgée d’une soixantaine d’années aurait échappé à une tentative de viol dans le quartier Telico, dans la commune urbaine de Mamou. L’information nous a été confirmée par l’un des responsables de l’Office de protection du genre et de l’enfance.

A l’en croire, la pauvre vieille n’a pas été charnellement touchée mais elle a reçu des coups et blessures par son bourreau violeur. Les enquêtes sont en cours et le présumé violeur serait dans la nature. « La femme est à l’hôpital régional de Mamou pour les premiers soins.

D’après les diagnostics d’abord, la vieille n’a pas été charnellement touchée mais elle est victime de tentative de viol. Mais présentement puisqu’elle a des traces et des blessures et elle saignait au niveau des narines, elle est sous soins intensifs. Les enquêtes sont en cours. S’il plaît à Dieu, nous allons mettre main sur le bourreau. C’est une vieille d’une soixantaine d’années. », a expliqué notre interlocuteur.

Jacques Kamano