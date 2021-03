Télimélé : inauguration des infrastructures offertes par le chef de l’Etat

Après Dubréka, Coyah et Forécariah, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé et sa délégation ont mis le cap ce mardi 23 mars sur Télimélé pour y inaugurer, au nom du Chef de l’Etat et du Premier ministre, chef du Gouvernement, les infrastructures réalisées par la SONAPI (Société nationale d’Aménagement et de promotion immobilière) dans le cadre de la célébration du 61ème anniversaire de l’indépendance guinéenne et celles construites par l’ANAFIC (Agence nationale de financement des collectivités).

Une délégation composée du Directeur national de l’Administration du Territoire (M. Fadama Itala Kourouma), du Directeur national de la Décentralisation (M. Abdoulaye Kaba), du Directeur national du Développement local (M. Ismaël Camara), du Chef de cabinet du Gouvernorat de Kindia (Dr Amadou Ditinn Diallo), du Directeur général de la SONAPI (M. Boubacar Keïta), de la Directrice générale adjointe de l’ANAFIC (Mme Aminata Condé) et du chef service régional de l’ANAFIC de Kindia (M. Julien MANO).

Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Télimélé, Younoussa Goulgoul Diallo, fera remarquer que les nombreuses réalisations enregistrées depuis l’avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême du pays en 2010 ont fait de Télimélé une belle cité où il fait bon vivre. Il citera entre autres : les 10 km de bitume de la voirie urbaine ; l’adduction d’eau potable ; l’installation d’un nouveau moteur pour la desserte en courant électrique ; l’amélioration des infrastructures et équipements sanitaires dans les quartiers et districts ; la clôture des établissements de Kolly et Ley-Wedou ; l’équipement de la commune urbaine en outils informatiques au compte de l’Etat civil. Aussi décernera-t-il, au nom des populations de la commune urbaine, un satisfécit au ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation pour les efforts fournis et les bonnes initiatives prises par son département pour booster le développement des collectivités.

Après le député uninominal, Elhadj Ibrahima Diallo, le préfet de Télimélé, M. Amadou Sadio Diallo a remercié très sincèrement le chef de l’Etat et son gouvernement pour la réalisation de toutes ces infrastructures communautaires offertes aux populations et qui ont positivement changé la physionomie de Télimélé. En plus de tous ces acquis, il s’est réjoui du fait que Télimélé ait bénéficié aussi du financement de l’ANAFIC pour la réalisation de 51 infrastructures communautaires. Il n’a pas manqué de saluer l’érection de Kawessi en sous-préfecture puis en commune rurale.

En réponse, comme à Dubréka, Coyah et Forécariah, le ministre Bouréma Condé a mis l’occasion à profit pour magnifier les actes posés à ce jour par la SONAPI et l’ANAFIC aux quatre coins du pays. Aux populations de Télimélé, il a transmis les chaleureuses salutations du président de la République, Pr. Alpha Condé et celles du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Il procédera par la suite à l’inauguration des différentes infrastructures construites par la SONAPI à Télimélé : le commissariat central de police ; le logement du commissaire central de police ; le logement du commandant de la gendarmerie territoriale ; la résidence du préfet ; la place des martyrs ; la Maison des jeunes et la tribune du stade préfectoral. A noter que le poste de santé de Gnagbély et l’école primaire de Guémé ont été réalisés par l’ANAFIC.

Service Communication du MATD