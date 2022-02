Télimélé : le ministre du Travail et de la fonction publique sur le site minier de Filobowal de CDM-CHINE

A la tête d’une forte délégation de son département, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno, est arrivé ce lundi 28 février 2022, sur site minier de Filobowal de la Société CDM-Chine, dans la préfecture de Télimélé.

Dans son souhait de bienvenue, le maire de la commune rurale de Kawessy, Aboubacar Diallo a remercié la Direction générale de la société CDM-CHINE pour avoir reprofilé la route communautaire de sa collectivité distante de 18km, la distribution des forages et lampadaires à la population de Kawessy qui compte 17.882 habitants dont 912 femmes.

Il a plaidé pour l’emploi de la main d’œuvre locale et l’amélioration des conditions de vie et de travail des employés de la CDM-CHINE.

De son côté, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Télimélé, Ismaël Camara a indiqué que la visite du ministre du Travail et de la Fonction Publique qui rapproche l’administration des administrés, traduit éloquemment la volonté du président du CNRD, Colonel Mamadi Doumbouya à refonder l’Etat au bénéfice de l’ensemble de tous les Guinéens.

En ces termes, M. Camara a fait savoir que les relations de coopération entre la société CDM-CHINE et les autorités administratives sont aux beaux fixes.

Au nom de la délégation syndicale de la CDM-CHINE, le Camarade, Koly Wapé sollicite l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, et demande l’implication du ministre du Travail et de la Fonction Publique pour le respect et l’application rigoureuse des lois guinéennes dans le monde du travail.

De son côté, la Directeur général de la société CDM-CHINE, M. Song Lei a affiché la volonté de son institution à œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie des communautés riveraines et des travailleurs ceci, conformément à la législation guinéenne.

Recevant la délégation ministérielle, le préfet de Boké, Colonel Fodé Aboubacar Sylla s’est exprimé: « Ce jour, est un jour mémorable dans la vie de la population de Kawessy abritant la société CDM-CHINE avec plus 1000 employés dont 133 expatriés. «

A Filobowal dit-il, les manifestations sont souvent à la base des frustrations.

Le préfet a insisté sur l’éducation et la formation continue des travailleurs de la CDM-CHINE sur le site minier de Filobowal.

En réponse, le ministre du Travail et de la Fonction Publique s’est réjoui de la mobilisation des communautés de Kawessy.

Selon lui, « notre présence s’inscrit dans le cadre de la prise de contact avec tous les acteurs socio-économiques de notre pays. » La Guinée souvient-il, est un pays minier qui mérite bien son surnom, « Scandale géologique ». Mais les communautés et les guinéens ne bénéficient pas de leurs mines. Pourtant, ces mines devraient garantir la protection sociale, et la santé.

Invitant les Guinéens à se questionner sur le respect et l’application des textes de lois, le ministre Yombouno enseigne que le développement est un processus continu. Séance tenante, il a fait un bref rappel sur la situation qui prévaut à la Société Rusal de Fria.

« Notre rôle stratégique, c’est de dire aux uns et aux autres est de se conformer aux textes, à la législation du travail. S’assurer auprès des partenaires et employés locaux du respect et de la réglementation du travail, s’imprégner du climat social, sensibiliser les communautés d’accueil, rassurer les différents acteurs sur la nécessité de respecterle Code du travai, clarifierle contenulocal, stabiliser les relations sociales entre employeurs, employéset communautés d’accueil », sont entre autres objectifs de la visite du ministre du Travail et de la Fonction Publique sur les installations de la CDM-CHINE.

Selon le ministre de la Fonction Publique, « i n’y a pas de vie en communauté sans règlement intérieur. »

« Affichages des horaires du travail, élaboration du Plan de succession, catégorisation des emplois, respect du SMIG » sont entre autres éléments de contrôle épluchés par le ministre et la Direction Générale de la CDM-CHINE.

Pour y arriver, le ministre rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour l’amélioration des relations de travail pour faire asseoir la paix sociale, gage certain d’un développement durable et harmonieux.

