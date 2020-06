Telliano, ministre ? ‘’moi, pas intéressé. Depuis plus d’un an, je n’ai pas vu le président’’

Le président du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG) Jean Marc Telliano a mis jeudi les points sur les i à propos de son absence dans le gouvernement réaménagé du Premier ministre Kassory Fofana. L’ancien ministre de l’Agriculture a confié à Mediaguinee qu’être ministre cette fois-ci ne l’a pas du tout intéressé.

« Je n’ai pas refusé de siéger à l’assemblée nationale pour m’attendre à un poste ministériel non et je n’ai jamais échangé avec le président par rapport à ça. D’ailleurs cela fait un 1 an et quelques mois que je ne me suis pas vu avec lui”, dit-il.

“Je suis déjà un leader politique, j’ai été député et j’ai été ministre. Le poste de ministre n’est pas donné à qui le veut. Il n’y a pas une école pour être ministre. (…). J’ai une bonne formation, j’ai un savoir-faire et je peux servir encore le président autrement“, assure-t-il. Rappelant que ‘’le décret du président est discrétionnaire’’. ‘’C‘est le président qui sait qui rentre au gouvernement ou pas. Moi le président ne m’a jamais dupé, on n’en a jamais parlé. Et je n’ai pas cédé ma place à l’assemblée nationale pour m’attendre à un poste ministériel non et je n’ai jamais échangé avec le président par rapport à ça”. Donc comment il peut y avoir un contrat social entre nous ? Il faudrait que les gens arrêtent. Ceux qui me traitent de grand perdant, ce sont eux les grands perdants. Parce que nous avons les échéances en cours, je reste et demeure toujours un leader politique. Nous avons la présidentielle et d’autres élections en vue. Donc attendons de voir”.

“Je suis toujours prêt à continuer à soutenir le président, ça c’est ma conviction“, conclut-il.

