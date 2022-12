Tenir le dialogue dans un autre pays de la Cedeao: « pas possible car la Guinée n’est pas en guerre » (Bogola Haba)

Lors du 62è sommet de la CEDEAO qui s’est tenu à Abuja hier dimanche, les chefs d’Etat et de gouvernement de la sous-région se sont prononcés sur la situation guinéenne, notamment sur la tenue du dialogue. Ils ont demandé aux autorités guinéennes de tenir un dialogue inclusif (en Guinée) avec la participation de toutes les entités, y compris les organisations de la société civile. A défaut, la CEDEAO a aussi émis le souhait de délocaliser le dialogue dans un autre pays afin de trouver un consensus.

Pour donner son avis sur cette question, Keamou Bogola Haba, coordinateur du Front national pour défense de la transition (FNDT) a accordé un interview à Mediaguinee. A l’entame de son intervention, il a laissé entendre que les autorités guinéennes ont toujours voulu d’un dialogue inclusif. Mais pour lui, ce sont plutôt Alpha Condé, Mamadou Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et leurs organisations qui veulent d’un dialogue exclusif. Il souhaite donc que ces derniers reviennent en Guinée.

« Les autorités guinéennes ont toujours été pour un dialogue inclusif. Malheureusement, les leaders Alpha Condé, Mamadou Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré et leurs organisations veulent un dialogue exclusif sans nous autres car ils estiment représenter tous les Guinéens et que les autres ne representent rien et leurs voix ne comptent pas. Par conséquent, dans leur orgueil et mépris des autres, ils réfusent de s’asseoir à la même table que les autres Guinéens, malgré les efforts des autorités guinéennes, des facilitatrices, du médiateur de la CEDEAO et de certains pays amis comme les Etats-Unis d’Amerique á travers son ambassade. Nous attendions que les chefs d’Etat de la CEDEAO emboîtent le pas aux autres facilitateurs pour sommer ces trois compatriotes résidant librement à l’étranger à rentrer immédiatement dans leur pays pour contribuer comme les autres au dialogue sur les 10 points du chronogramme de 24 mois et pour contribuer á la manifestion de la vérité dans les affaires du 28 septembre 2009 et des infractions économiques commises pendant leur gouvernance publique.

Leur présence en Guinée est plus que nécessaire car ils ont été des acteurs majeurs de la manifestion inopportune et irresponsable du 28 septembre 2009 et la CEDEAO devrait absolument aider la Guinée qui se comporte actuellement en bon élève en matiere de politique pénale rigoureuse contre l’impunité des forts source de nos maux africains », a-t-il lancé.

Parlant de la délocalisation du dialogue inter-guinéen dans un autre pays, le coordinateur du FNDT n’est pas d’accord avec cette idée. Pour lui, il n’y a aucune crise en Guinée qui puisse empêcher la tenue d’un dialogue en Guinée.

« C’est en cela que nous pensons que la posibilité de délocalisation hors de la Guinée du dialogue inter-guinéen á cause des 3 anciens dirigeants est une erreur ou faute de communication à corriger. Ce n’est tout simplement pas possible car la Guinée n’est pas en geurre et ces trois frères ne sont pas interdits de séjour en Guinée. Pratiquement, ils est impossible de déplacer les xx participants y compris la presse à cause uniquement de 3 personnes en conflit avec la loi. Le Président en exercice de la Commission de la CEDEAO l’a sûrement dit uniquement pour faire plaisir à nos trois aînés car eux-mêmes savent pertinenment que ce n’est pas possible surtout lorsqu’il s’agit de la Guinée de 1958 », a-t-il indiqué.

Et de terminer son intervention par ceci : « Les Guinéens et les chefs d’Etat de la CEDEAO doivent savoir et intégrer dans leur analyse que depuis le 5 septembre 2021 il y a une nouvelle majorité favorable à la réfondation avant les élections et que ces trois anciens dirigeants qui veulent aller directement aux élections sans la réfondation sont maintenant une minorité car les résultats des élections de 2010 et 2020 ne sont plus d’actualité. Par conséquent, la Guinée va de l’avant avec le CNRD, avec les contributions de tous les Guinéens qui se trouvent dans les mémorandums, les discours et les recommandations des consultations citoyennes qui ont permis d’élaborer les 10 points du chronogramme. Il n’y a pas de crise en Guinée, la CEDEAO ne devrait pas y créer une crise. La seule crise que nous avons est « la crise de chômage et d’absence de pouvoir d’achat » qui est la résultante des 30 ans de mauvaise gouvernance politique du pays de nos aînés »

Christine Finda Kamano

