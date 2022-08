Tension au cœur de la transition guinéenne : le Club des Métis pour la Prévention des Conflits et le Maintien de la Paix donne de la voix

Le 05 Septembre 2021, la presque totalité des guinéens a accueilli la prise du pouvoir par le CNRD comme une libération, une rupture d’avec bien de maux qui avaient finis par s’enracinés dans notre société commune.

La réconciliation entre les fils et filles du pays, la consolidation de la paix, la mutualisation des efforts et des intelligences pour refonder le pays étaient sur toutes les lèvres. Bref, on vivait un engagement collectif vers une catharsis générale.

Malheureusement, le Club des métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix constate avec regret, la radicalisation des entités opposées à la conduite actuelle de la transition en Guinée. Et le 28 et 29 juillet 2022 dernier ont été des journées de vives tensions, suite à l’appel à marcher du FNDC, ayant occasionné violences, d’importants dégâts matériels et pertes en vie humaine.

Cependant, nous invitons :

1- les parties prenantes, ainsi que le peuple de Guinée, à une acceptation mutuelle et au vivre ensemble.

2- Toutes les forces sociopolitiques opposées aux autorités de la transition à privilégier à nouveau les voies pacifiques dans leurs différentes revendications.

3- Les autorités de la transition à se mettre au-dessus de la mêlée, et créer les conditions d’un climat de paix et de quiétude sociale.

4- Le Président de la transition à jouer le rôle de père de la nation, en impulsant une dynamique de dialogue globale, structurée, et inclusive, pouvant mener assurément le pays vers un retour paisible à l’ordre constitutionnel.

Car Cette situation sociopolitique étant très sensible, elle nécessite une attention particulière et un traitement assez responsable en vue d’une sortie de crise.

Enfin, le club des métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, volontariste à s’impliquer dans l’effort de dénouement de la crise, souhaite rencontrer les différentes parties pour prêcher la bonne parole notamment le Président de la transition, le Premier Ministre par intérim, et les forces sociopolitiques impliquées dans la crise actuelle.

Vive la paix,

Vive le dialogue

Vive la démocratie !

Vive la Guinée Paisible !