Tensions entre Bah Ousmane et Thierno Ousmane : ‘’ce n'est pas lui qui m’a désigné ministre..."

Entre Bah Ousmane, président de l’Union pour le progrès et le renouveau (UPR) et le ministre du Tourisme Thierno Ousmane Diallo, membre de son parti, ce n’est plus le parfait amour. Ce dernier, selon nos confrères de Guinee7, a confirmé vendredi l’information sur Lynx FM.

“J’ai dit à Bah Ousmane que je ne suis pas candidat mais cela ne l’a pas empêché de me mettre candidat. Il pense que ça va rapporter quelques voix”, a déclaré Thierno Ousmane Diallo, cité par Guinée7. “Nous allons faire la campagne pour que la suppléante gagne mais moi je ne suis pas candidat.”

“Il faut dire la vérité telle qu’elle est, à vrai dire, j’ai des problèmes avec Bah Ousmane. On va régler ça entre nous. Les coups fourrés je n’aime pas. Le poste ministériel, ce n’est pas lui (Bah Ousmane) qui m’a désigné là, c’est le président Alpha qui m’a mis sans d’ailleurs même me consulter. C’est lui seul et Dieu qui peuvent m’enlever ; pas Bah Ousmane. Mais Ousmane, on a un contentieux à régler, on va le régler”, dit-il.

Sur la nature du conflit qui existe entre les deux, informe Guinée7, le ministre du Tourisme et de l’hôtellerie, a ironisé : “ce n’est pas une question de femme ni d’argent !” Mais pour lui, “il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde que je ne suis pas n’importe qui dans le parti”.

Enfin, “le parti ce n’est pas la religion, ça passe ou ça casse. Je ne souhaite pas que ça casse, je suis l’un des géniteurs de l’UPR, c’est moi qui ai accueilli Bah Ousmane au sein du parti. J’espère qu’il n’a pas oublié (…). Je souhaite bon vent à la dame. Je n’ai jamais a été candidat, la candidature, c’est dans l’esprit de Bah Ousmane”, souligne-t-il.

Elisa Camara