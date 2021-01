Tensions entre Conakry et Paris : ”ça ne fait que renforcer Alpha Condé” (Antoine Glaser)

Les choses se corsent à nouveau entre Conakry et Paris. La France, à travers son ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a haussé le ton et demandé des comptes aux autorités guinéennes à propos des opposants emprisonnés. Conakry qui n’a pas officiellement réagi montre déjà dans ses faits que ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces. Sur Tv5, le célèbre journaliste Antoine Glaser de la Lettre du Continent indique que ces ressentiments de la France contre la Guinée de Sékou Touré ne feront que renforcer le président Alpha Condé qui a décidé de diversifier ses partenaires. Décryptage…