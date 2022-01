Tensions géopolitiques au Mali : enjeux sur la mobilité et la sécurité (Boubacar Séye)

La crise Malienne risque d’engendrer des tensions géopolitiques et géoéconomiques vue la position géostratégique du pays dans le continent.

Les autorités Maliennes ont rappelé leurs ambassadeurs dans les 15 pays de la CEDEAO, une situation qui va certainement modifier les données géopolitiques de la sous-région.

C’est une actualité à retentissement mondial et si on n’y prend pas garde, les prochains jours seront cruciaux pour l’avenir immédiat d’une coopération internationale bâtie sur des valeurs, pendant des décennies. C’est la plus grande crise politique et institutionnelle en Afrique.

Comme en Guinée, la France n’a jamais pardonné au Président Sékou Touré qui avait désacralisé la personnalité du Général De gaulle avec le OUI pour l’indépendance en Aout 1958.

La France ne le fera pas non plus pour le Mali, avec le retentissant discours du 1er Ministre Choguel Maïga qui avait dénoncé la politique de la France devant l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York

L’Homme malien dans son vécu culturel et historique, dans ses attitudes et relations avec les autres, a un tempérament diffèrent de ce que l’on a habitude de voir.

Le Mali est un pays d’honneur, ceux qui conduisent les négociations dans cette crise devraient bien tenir compte de l’exception de l’homme malien dans l’environnent africain.

Les Maliens n’accepteront jamais l’humiliation surtout, celle venant de l’étranger.

Une situation grave !!!!

Sous tous les angles, c’est une crise majeure, aux conséquences non encore évaluées, qui est entrain de sévir, sous nos yeux, dans ce pays voisin sans compter les enjeux migratoires, sécuritaires qui pourraient voir le Mali pousser des ressortissants de la CEDEAO à quitter son territoire national, en réponse aux sanctions qui lui sont infligées.

Le rôle du Sénégal !!!!

Le dossier le plus urgent que le Sénégal devrait mettre sur la table des négociations internationales, est celui du Mali, un voisin immédiat, avec qui il partage le même espace géographique, politique et culturel, historique et linguistique.

L’effervescence passagère de la CAN et celle non moins éphémère de la campagne électorale, ne devraient, aucunement ne faire perdre de vue la gravité de la situation malienne.

Sans attendre, le Sénégal a les moyens, encore une fois, d’affirmer son leadership, en prenant en main, AUJOURDHUI MEME, la conduite jusqu’ à son terme de ce dossier particulièrement lourd et délicat.

Boubacar Séye

Chercheur et consultant en migrations internationales

Président d’Horizon Sans Frontières