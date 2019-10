Tensions politiques : le barreau de Guinée appelle les acteurs au dialogue

Réuni ce samedi à Conakry, le barreau de Guinée s’est exprimé sur la situation socio-politique actuelle du pays. Dans la déclaration rendue publique, il (barreau de Guinée) sous la présidence du bâtonnier de l’ordre a déploré les tueries que le pays enregistrent lors des manifestations, avant d’inviter les acteurs politiques et la société civile à la retenue et au dialogue.

Dans son allocution, le président de l’ordre national des avocats, Me Djibril Kouyaté a déclaré que « le barreau de Guinée exprime ses vives préoccupations et inquiétudes face au déclenchement infernal et inacceptable de violences dans un pays dont les équilibres politiques et communautaires, fragiles et précaires ont plutôt besoin d’être préservés et mis à l’abris de toutes velléités », dira-t-il, avant de regretter le nombre de morts et blessés que le pays enregistre à chaque manifestation.

« Le barreau de Guinée appelle les pouvoirs publics à veiller à ce qu’aucune action de maintien de l’ordre ne vienne se transformer en des actions violentes sur le terrain, tournées contre des citoyens déterminés à se faire entendre pacifiquement », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le bâtonnier à mentionner que « le barreau de Guinée appelle les acteurs politiques de quelque bord que ce soit et la société civile concernées et /ou impliquées à la retenue et invite de façon insistance au dialogue et à l’expression de leurs opinions de manière légale et non violente. »

