Tenue du procès du massacre du 28 septembre dans 12 jours: «les victimes sont vraiment à l’aise » (AVIPA)

Peu de temps après l’annonce officielle de la date de l’ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, le ministre de la justice garde des sceaux et des droits de l’homme a rencontré les conseils des victimes.

La présidente de l’Association des Victimes Parents Amis du massacre du 28 septembre (AVIPA) a, au sortir de cette rencontre avec le garde de Sceaux exprimé toute sa satisfaction et celle des victimes de voir enfin le procès s’ouvrir 13 ans après les faits.

« Nous avons attendu longtemps, aujourd’hui la date est tombée pour le 28 septembre 2022. Nous sommes vraiment satisfaits de l’annonce de la date de la tenue de ce procès tant attendu qui est le 28 septembre. Il était vraiment temps. Il était temps qu’on arrive à ce procès. Je suis vraiment très à l’aise aujourd’hui et les victimes sont vraiment à l’aise. Je vous assure que ce procès va nous amener à l’ouverture dans le bonheur pour notre pays. Ce dossier a mis une tâche noire sur la Guinée et nous espérons qu’avec l’ouverture de ce procès, toutes les vérités vont tomber et la Guinée aura une ouverture de bonheur et pour tous les guinéens. Nous le souhaitons», à laissé entendre dame Asmaou Diallo.

Mamadou Yaya Barry