Tenue traditionnelle du Syli : l’histoire d’une idée originelle !

Avant de s’envoler pour Alexandrie, où ils évolueront dans le groupe B en compagnie du Madagascar, du Nigeria et du Burundi, les joueurs du Syli ont fait une apparition remarquable dans une tenue vestimentaire qui a suscité un véritable buzz sur la toile.

En quittant Marrakech après deux semaines de stage de préparation pour la CAN, Paul Put et ses joueurs n’avaient pas que leurs valises pour rallier le pays des pharaons.

En effet, le ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique n’a pas joué la demi-mesure pour l’apparition publique du onze national. Avec une expertise bien soignée et menée par ses cadres inspirés pour la circonstance, le département des sports et de la culture a donc choisi la marque afropolitaine FANACITED, du franco-guinéen Mohamed Gassama pour habiller les joueurs, le staff et tout l’encadrement du Syli national pour le voyage d’Alexandrie.

« C’est une idée qui est devenue un projet réalisable, grâce au leadership de Monsieur le Ministre Bantama Sow et du Secrétaire Général Fodéba Isto Keira, ainsi que tous les membres du cabinet du ministère », a précisé Malick Kébé, haut cadre dudit département et grand acteur de cette initiative.

Mohamed Gassama, ce jeune aux origines guinéennes résidant à Lyon (France) a surfé sur la popularité pour faire parler sa marque. Par exemple, en habillant des stars comme MHD, Black M ou des sportifs de haut niveau tels que Karim Benzema et Paul Pogba. Il est également récipiendaire de plusieurs prix sur l’entrepreneuriat et a su compter sur la visite dans son bureau de grandes figures de la politique française, dont l’ancien président François Hollande et le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire.

En valorisant la culture et le textile guinéen travers ce joli pagne « Lépi », les joueurs du Syli ont de nouveau démontré la symbiose entre sport et culture pour la célébration de la grande fête du football sur le continent africain.

Bernard Leno