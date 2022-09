Terrassement des sites du COCAN à Boké : l’inspecteur régional de l’Habitat sensibilise la population

La République de Guinée doit abriter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)/2025. C’est dans cette dynamique que l’Etat à travers le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) sur proposition de la Confédération Africaine de Football (CAF), a procédé à l’identification des sites et localités devant abriter les infrastructures sportives dans les capitales régionales y compris la région administrative de Boké.

Il y a des semaines, le gouvernement guinéen a lancé les travaux de terrassement et de nivelation des sites retenus par la COCAN.

A Boké, les services techniques et les Chefs d’entreprises adjucatrices sollicitent l’implication des cadres et natifs pour sensibiliser les riverains en vue de briser « les chaînes de réticences » à Donghol et Correrah, dans la Commune urbaine de Boké.

Pour poursuivre les chantiers ouverts à cet effet au niveau de la région de Boké, l’inspecteur régional de l’Habitat, Fodé Bangaly Cissé lance un appel pressant aux autorités administratives, natifs et cadres administratifs.

« Que la population de Boké comprenne que les infrastructures qui seront implantées ici, c’est pour tout le monde. »

Il rassure que l’Etat et les entreprises en charge des travaux ne vont jamais empiéter dans leurs domaines pour quelque motif que ce soit.

Pour lui, il serait mieux de laisser les entreprises adjucatrices d’évoluer sur le terrain.

Bref, la réalisation des infrastructures sportives de COCAN va désenclaver et rendre la préfecture de Boké plus attractive.

La préfecture de Boké, à cause de sa position géographique, est aussi une zone stratégique.

Mamadouba Camara