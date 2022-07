Tête-à-tête entre le ministre Wright et les magistrats du CSM: « certains magistrats travaillent dans la peur… »

Après avoir rencontré les fonctionnaires et tous les travailleurs de son département, le nouveau ministre de la Justice, Garde des Sceaux a rencontré le mercredi 13 juillet, les services auxiliaires de justice, à savoir: la Cour Suprême et le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Cette délégation composée entre autres du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, de la cheffe de cabinet, de l’Inspecteur général a été reçue par le Secrétaire exécutif du Conseil Supérieur de la Magistrature, Yaya Boiro et ses collègues magistrats.

A sa prise de parole, le Secrétaire Exécutif de cette structure, après avoir remercié ses hôtes pour le déplacement, est revenu sur les besoins de son institution, qui sont d’ordre logistique et infrastructurel notamment.

Prenant la parole devant les magistrats, le ministre Alphonse Charles Wright a dit ceci : « Le rôle qui est confié au Conseil Supérieur de la Magistrature, les 15% de ses rôles n’ont jamais été effectifs. La gestion de la carrière des magistrats est l’une de vos attributions mais la seule fonction qui a toujours marché jusque-là c’est la fonction disciplinaire, il faut sanctionner, il faut suspendre…Vous avez un rôle de protection des magistrats mais ce rôle ne veut guère souligner que vous devrez assurer aux magistrats la culture de l’impunité, ça ne veut pas dire cela mais qu’on ne fasse jamais une guerre par procuration…Mais faudrait-il que nous revoyons un tout petit peu ce qui n’a pas marché jusque-là. Il faut avoir le courage de le dire, certains magistrats travaillent dans la peur, pas parce qu’ils ont peur de rendre des décisions mais ils se demandent sur qui se baser pour garantir leur protection. La question-là traverse toujours l’esprit. Je ne suis pas ce Garde des Sceaux qui vous dira de retourner contre les magistrats »

A noter que le Conseil Supérieur de la Magistrature occupe jusqu’à présent un bâtiment dont les frais de location sont chiffrés à 20,000,000 francs guinéens par mois. Et cette réalité ne concerne pas uniquement cette institution, plusieurs directions, départements ministériels et des institutions sont confrontés aux mêmes réalités.

Mamadou Yaya Barry