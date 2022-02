Thaïlande: Chanthaburi, la ville qui attire de plus en plus de Guinéens versés dans le commerce de pierres précieuses

Chanthaburi est une ville située à plus de 300 km de Bangkok, capiatle du royaume de Thaïlande. Cette ville est devenue aujourd’hui la 2ème ville du monde qui attire plus d’hommes d’affaires intéressés par l’achat de pierres précieuses pour aller les revendre aux quatre coins du monde. Il y a une seule mine de pierre qu’on appelle bangacha dont on extrait le saphir.

Le gouvernement thaïlandais a eu l’initiative de faire de la ville une plaque tournante de toutes les pierres. Le monde entier y trouve son lieu de rendez-vous. Les gens de cette localité sont très compétents pour tailler les pierres communément appelées « lapiderie ». Et une fois le travail est fini, c’est directement lancé sur le marché qui se tient du vendredi au dimanche. Aujourdhui, les pierres de cette ville sont rares. C’est pourquoi les gens se sont tournés vers l’exploitation des pierres précieuses et semi précieuses en provenance de l’Afrique. Pour un début, cela date de 20 à 30 ans, ils se sont orientés vers Madagascar où l’on peut trouver des pierres de différentes qualités et de différents noms. Et ce fut ensuite vers le Mozambique, la Tanzanie, l’Éthiopie, le Soudan, le Malawi et la Sierra Leone. Tout récemment, on a vu les pierres de la Guinée aussi sur le marché mais pas en grande quantité. Il faut signaler que cette activité a permis de reduire le chômage. Par le passé, Chanthaburi a été un lieu où la criminalité avait pris de l’ampleur. Mais aujourdhui, la donne a fondamentalement changé grâce notamment aux Guinéens qui y sont nombreux et qui voyagent dans beaucoup de pays africains à la recherche des pierres précieuses pour venir les revendre en Thaïlande et vers Hong Kong.

À Chanthaburi, on retrouve des ressortissants guinéens, ivoiriens, maliens, malgaches et mozambicains. Mais les Guinéens sont majoritaires. Il y en a parmi eux qui sont nés et ont grandi en Sierra-Léone. Il faut noter aussi que la capitale Bangkok abrite chaque année, au mois de septembre le salon international des pierres. Donc c’est différent de celui de Chanthaburi, qui est une ville très loin de la capitale et dont les plages magnifiques attirent beaucoup de visiteurs.

Abdoulaye Touré, correspondant à Bangkok (Thaïlande)