Thianguel-Bori (Lélouma) : une femme poignarde son mari à l’estomac pour avoir demandé des relations intimes 

Dans la nuit du lundi à mardi, une femme du nom de Mariama Sebhé Camara a poignardé mortellement son époux Mamadou Khali Diallo. Le drame s’est produit dans un village appelé kithewoye, dans la sous – préfecture de Thianguel-Bori, dans Lélouma, en Moyenne Guinée. Sur les circonstances de cet acte ignoble, l’un des secouristes Yacine Diallo raconte : ‘’je suis venu trouver la victime couchée au dehors de sa maison, aux environs de 4 h du matin. Ces intestins sortis suite au coup de couteau. J’ai utilisé une serviette pour faire rentrer les intestins. En cours de route, le jeune m’a informé qu’il a été poignardé par sa femme lorsqu’il sortait des toilettes. Suite à cette dispute, il a trouvé sa femme qui l’attendait à la rentrée. On est arrivés aux environs de 08h au poste de Santé de Thianguel-Bori, mais le jeune avait déjà perdu beaucoup de sang ».

Mamadou Kindy Diallo, l’un des frères de la victime, interrogé confie que le conflit est lié aux relations intimes.

»La femme a dit que le jeune a voulu coucher avec elle et a refusé. Donc elle a profité d’un instant de manque de vigilance de l’homme pour prendre un couteau et le poignarder. Pour le moment, on cherche à soigner le jeune après on verra qu’est-ce qu’il y a lieu de faire »

Transporté d’urgence à l’hôpital régional de Labé, la victime a été reçue par le Dr Farant Kourouma du service de la traumatologie.

» Nous avons reçu un jeune poignardé à l’estomac, ces intestins étaient hors du ventre. On est sur le point de l’opérer. D’après la famille, le jeune s’est disputé avec sa femme », explique le médecin.

A noter que ce couple s’est passé la bague au doigt à la veille du ramadan dernier.

Aux dernières nouvelles, on apprend que la femme a été mise aux arrêts et détenue au Commissariat central de Lélouma.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

