Thiâ’nguel sur son avenir politique : ‘’c’est fini, je tourne la page politique’’

Plusieurs observateurs s’interrogeaient sur l’avenir politique de Soulay Thiâ’nguel avec les dessous de son retour d’exil. Ce mercredi 16 juin 2021, l’ancien patron de la communication de l’UFDG a levé un coin de voile sur le sujet.

Un peu plus d’une semaine après son retour au pays, Thiâ’nguel a annoncé son retrait de la vie politique. Dans « Mirador » de la radio Fim fm, Souleymane Bah ou Soulay Thiâ’nguel a indiqué que la page politique est définitivement tournée chez lui.

« Ma position aujourd’hui, au point où j’en suis, la page politique est définitivement tournée chez moi. A partir d’aujourd’hui, c’est fini, je tourne la page politique, je ne dis pas que je tourne la page UFDG. Cet exil m’a permis de savoir qu’il y avait beaucoup de personnes qui me suivaient, je ne me suis pas rendu compte. Il y a eu des soutiens au-delà des clivages politiques et ethniques (…). Je pense donc que je dois arrêter la politique. Je sais que certaines personnes diront qu’il n’aurait pas dû, mais en même temps d’autres pourraient être contents, parce que depuis des années, on me demande de sortir de ce monde et de me consacrer à ce travail de la communication et de la culture. Aujourd’hui, c’est ce à quoi j’aspire », a annoncé Soulay Thiâ’nguel.

A l’en croire, il va désormais se consacrer au travail de la communication et de la culture. Durant son exil, Soulay Thiâ’nguel a remporté le prix RFI théâtre de l’année 2020.

Sadjo Bah