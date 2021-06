Thiâ’nguel sur son retour en Guinée : ‘’ce sont des amis de l’autre côté qui m’ont aidé à régler le problème’’

Absent de la Guinée depuis cinq (5) ans, Souleymane Bah plus connu sous le nom de ‘’Souley Thiâ’nguel ‘’ est rentré à Conakry le 7 juin 2021. Ce mardi, 15 juin 2021, l’ancien patron de la cellule de communication de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) est revenu sur les contours de son retour ‘’d’exil forcé’’.

Dans les « Grandes Gueules » de la radio Espace fm, Souley Thiâ’nguel a reconnu que son retour a été facilité par ses amis de ‘’L’autre côté’’ c’est-à-dire du parti au pouvoir.

« C’est vrai, ce sont des amis qui sont de l’autre côté qui m’ont aidé à régler le problème. Je ne dirai pas son nom ou leurs noms parce que les personnes en question ne tiennent pas à revendiquer quoi que ce soit. Je vous explique de façon succincte. J’ai des amis avec lesquels j’ai parlé de ce problème. Comme je dis souvent, ils connaissaient le bâtiment mais ils ne connaissaient pas les chambres. Ils n’étaient pas entrés dans les chambres pour savoir ce qu’il y avait dans chacune des chambres », a souligné Souley Thiâ’nguel.

Et d’ajouter : « D’après ce que je sais et j’ai discuté avec ces amis là, le président de la République n’était pas au courant des détails de cette affaire. Et lorsqu’il a été au courant, il aurait ou il a contacté les personnes concernées par cette affaire là pour demander aux uns et autres de prendre les dispositions qu’il faut pour que je rentre en toute sécurité et en toute sérénité. Ces détails là, une fois qu’il (le président Alpha Condé) a été au courant a demandé à ce qu’on règle ce problème là. Et d’ailleurs, c’est le lieu de rendre à César ce qui est à César. Je l’en remercie », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le nom de Souley Thiâ’nguel a été cité dans l’assassinat du journaliste Koula Diallo au siège de l’UFDG en février 2016.

L’ancien patron de la cellule de communication de l’UFDG admet qu’il est rentré en Guinée pour servir le pays.

Sadjo Bah