Féguifoot/Thierno Saidou Diakité flingue les membres statutaires : ‘’ils prennent argent et voitures de gauche à droite‘’

Le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité, connu sous le petit nom ‘’Tino’’, et proches ont animé mardi une conférence de presse sur les retombés du CHAN 2021 au Cameroun mais aussi sur la prochaine élection du président et vice-présidents de la fédération guinéenne de football (Féguifoot), le 30 avril prochain.

Ce spécialiste guinéen des questions sportives a appelé à ne pas personnaliser cette campagne et exhorté plutôt à « nous focaliser sur les programmes que les différents candidats vont décliner. On va apprécier et puis voter. Mais il y a un problème en Guinée et je l’ai toujours dit et j’assume mes propos. Les membres statutaires de la fédération guinéenne de football qui sont au nombre de 65, ils sont comptables de la gouvernance catastrophique de notre football. Je pèse mes mots ».

Poursuivant, il enfonce le clou : « au lendemain de notre élimination humiliante en 2019, j’ai fait un article. J’ai dit que c’est la gouvernance du football qui est en cause. Et malheureusement, nos membres statutaires ne jouent pas le jeu. Ils prennent l’argent et des voitures de gauche à droite et après ils votent pour qui ils veulent. Ils ne voient pas l’intérêt du football ».

« On a malheureusement pas de membres statutaires responsables. On va se focaliser sur les programmes, on les évalue, les critique, les machines, mais le 30 avril, vous allez voir ce qui va se passer », alerte-t-il.

A date, ils sont deux candidats à vouloir briguer la Présidence de la Féguifoot : Mamadou Antonio Souaré et Kerfalla Camara ‘’KPC’’, tous magnats.

Mamadou Yaya Barry