Thierno Souleymane Diallo ‘’Obama’’ quitte l’UFDG : ‘’me sentant frustré, j’ai démissionné’’

Surprise ! Le vice-maire de Lélouma-centre et membre du bureau exécutif de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Thierno Souleymane Diallo -connu sous le nom de Obama- a annoncé sur son compte Facebook sa démission du principal parti de l’opposition.

« J’ai démissionné de l’Ufdg. Après avoir servi l’UFDG et son président Cellou Dalein Diallo durant 11 années, jour pour jour. J’ai abandonné tout le privilège et le bien-être que j’avais au Canada pour venir servir mon pays sous la bannière de l’Ufdg …

Au président Cellou Dalein, aux cadres, militants et militantes du parti, ce fut une décision difficile. Me sentant frustré, j’ai démissionné », écrit-il sur son compte.

Selon nos indiscrétions, le désormais ex-influent membre de la Communication de l’UFDG Thierno Souleymane Diallo, probable candidat uninominal de Lélouma n’avait aucune chance de se présenter sous la bannière de l’UFDG qui a déjà fait son choix.

Mohamed Cissé