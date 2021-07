Thierno Yaya Diallo sur les circonstances de son arrestation : « On fait une conduite de folie pour arriver à la DPJ »

Interpellé puis libéré tard dans la nuit d’hier, le président de « Guinée Moderne » est revenu ce matin sur les circonstances de son arrestation avec Kéamou Bogola Haba.

Dans « Mirador » de la radio Fim fm, Thierno Yaya Diallo affirme avoir été arrêté lorsqu’il s’apprêtait à sortir de son domicile avec son collègue Kéamou Bogola Haba.

Selon lui, il est arrivé à la direction centrale de la police judiciaire « après une conduite de folie » en compagnie de quelques agents de la police à bord de son propre véhicule.

« A la sortie de la conversion de l’ANAD en alliance politique que nous sommes rentrés à la maison. On s’est rencontré pour manger quelque chose avec les collègues. Je suis rentré à domicile et entre-temps Monsieur Kéamou Bogola Haba est venu rendre visite chez moi pour qu’on échange un peu. On a passé 30 minutes ensemble et nous avons été interpellé quand je m’apprêtais à sortir de chez moi. La police nous a dit venez, ne résistez pas, on est venu pour vous et puis on est parti. Et comme nous sommes des personnes qui respectons la loi et les droits, nous les avons suivis. Moi personnellement, je conduisais mon véhicule et quelques personnes sont rentrés dans le mien et ils m’ont demandé de conduire et de les suivre. On a fait une conduite à la folie pour arriver à la DPJ. Kéamou Bogola Haba a aussi été conduit à bord de son véhicule ou dans un autre pick-up. Je ne me rappelle pas parce que son véhicule était garé derrière ma concession » a expliqué Thierno Yaya Diallo, le président de Guinée Moderne.

A la suite des entretiens qu’il a eus, le président de Guinée Moderne et de la commission diplomatie et relations extérieures de l’ANAD a été remis en liberté par la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

« Le temps de mon entretien à la DPJ il n’y a pas eu quelque chose de concret qui nécessitait que je sois gardé là. J’ai eu trois entretiens y compris avec le général Fabou qui après une longue conversation a déclaré qu’il n’avait aucune raison de me retenir et j’ai été libéré » a ajouté Thierno Yaya Diallo.

S’il ne se reproche de rien, le président de Guinée Moderne dit par ailleurs ignorer les motifs pour lesquels son collègue Kéamou Bogola Haba est resté dans les locaux de la DCPJ.

Sadjo Bah