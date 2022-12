Thiewgol (Mamou): un taxi-motard agressé nuitamment par des malfrats

L’insécurité ne finit pas dans la ville de Mamou. Alors que les yeux sont tournés sur les coupeurs de route, un jeune conducteur de mototaxi a été attaqué à Thiewgol, l’un des quartiers de la commune urbaine, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 novembre, à partir de 0h.

Selon les informations, ce conducteur a été déplacé par deux jeunes qui se rendaient à Thiewgol. Arrivés, ces derniers l’ont agressé avec des armes en l’intimant de choisir entre sa vie et la moto. Pour avoir désobéi à leur demande, ils ont tiré deux balles en l’air.

Malgré cette intimidation, il ne s’est pas laissé faire. Il a ignoré l’intimidation de ses agresseurs.

Interrogé ce jeudi par notre correspondant, Djouldé Sow, la victime, est revenu sur sa mésaventure, avec une entorse à la main.

« C’est hier, je suis venu jusqu’au niveau du Zenith, j’ai trouvé deux jeunes arrêtés, ils m’ont dit de les envoyer à Thiewgol notamment au cinéma Sakola. Après avoir discuté et être tombés d’accord sur le prix à 20.000fg, arrivés ils m’ont plaidé pour accepter 15.000fg. Arrivé, je suis descendu pour leur remettre la monnaie. Entre-temps, un a pris la clé de ma moto. Ils m’ont demandé entre la moto et ma vie, qu’est-ce que je préfère. J’ai répondu les deux. Après un autre groupe est venu dont je ne retiens pas le nombre. Et deux autres aussi sont arrivés sur la moto. Quand ceux-ci sont venus, ils m’ont dit de descendre sur la moto, j’ai refusé. Ils ont tiré deux balles. Après avoir tiré, ils pensaient que j’allais avoir peur. D’autres parmi eux ont fui. Moi aussi j’ai mis mes mains dans mes poches en leur disant je suis aussi armé. Comme j’ai mis les mains dans ma poche, il pensait que je suis armé. Ils se sont écartés. Après, j’ai pris deux cailloux pour jeter sur eux. Comme ils ont fui j’ai poussé ma moto pour fuir. Je suis venu sur la grande route, j’ai trouvé une femme qui m’a aidé. Je me suis rencontré avec l’escadron mobile N°12 de Mamou, je leur ai expliqué ce qui m’est arrivé. Ils m’ont dit qu’ils verront. », a expliqué Djouldé Sow, conducteur de mototaxi.

Dans le même sillage, ce conducteur déplore le comportement des agents de l’escadron mobile N°12 de Mamou. A l’en croire, il a expliqué sa situation à ces agents mais ces derniers l’ont entendu à peine, avant de prendre une autre direction.

« Leur rôle aujourd’hui c’est de sécuriser la population. Mais si eux qui doivent nous protéger ils ne font rien, parce que les armes ne se vendent pas sur le marché. Et si nous les civils, les bandits qui nous attaquent ont des armes, nous, qu’est-ce qu’on va dire? Si tu leur expliques, ils ne font pas attention, ni rien. Je me suis rencontré avec le pick-up. Ils n’ont pas pris mon numéro ni rien. Ils ne m’ont rien demandé. Dès que je leur ai expliqué, ils se sont faufilés », dénonce Djouldé Sow au micro de notre correspondant.

Par ailleurs, Djouldé Sow invite les conducteurs de mototaxi dans la ville de Mamou à l’union. Ils accusent certains de ses pairs de complicité avec les malfrats.



Jacques Kamano

