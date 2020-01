Tibor Nagy sur la situation en Guinée : ‘’si le processus est soutenu par le peuple, alors il est acceptable, s'il...’’

[AUDIO]- Le secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires africaines et ancien ambassadeur en Guinée, Tibor Pety Nagy, de passage à Paris avant une tournée en Afrique qui démarre samedi par Bangui dit être contre les changements de constitution dans le seul but de se maintenir au pouvoir.

« (…) Cela me touche aussi personnellement, car je connais aussi le président Alpha Condé, depuis des décennies, depuis l’époque qu’il est prisonnier politique, on était des amis. Nous considérons que chaque pays a le droit de décider quel est son système politique et quelle est sa constitution, mais là où on a un problème c’est quand les dirigeants changent de constitution uniquement pour se maintenir en place, nous surveillons cela de très près. Il y a eu des événements très inquiétants avec des violences, des manifestations violentes et des répressions violentes. Notre ambassadeur est très impliqué et à Washington, on regarde cela de très prêt. Le peule de Guinée, le fondement même de la souveraineté nationale et du pouvoir d’Etat, si le processus est soutenu par le peuple, alors il est acceptable, s’il ne l’est pas ou s’il est manipulé, alors il n’est pas approprié. Ma position est inconfortable de dire ceci peut avoir lieu ou pas, ceci est bien ou mal, car au bout du compte ce n’est pas aux autres pays ou quiconque d’autre de décider, c’est aux peuples, le pouvoir doit rester aux peuples. (…) « Nous considérons que chaque pays a le droit de décider de son système politique et de sa constitution. Dans notre propre histoire, nous avons eu un président qui a fait quatre mandats. Puis, nous avons limité le nombre de mandats à deux », rappelle Tibor Nagy.

