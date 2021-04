Tibou au secours de Kassory : “des maisons non concernées ont été cassées…”

Le ministre d’État, ministre conseiller personnel du président de la République, ministre des l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Tibou Kamara, a tenté d’éclaircir les propos du Premier ministre tenus hier à l’hémicycle.

« L’ordre de casser des maisons, personne ne sait d’où ça vient », a déclaré le Premier ministre. A en croire Tibou Kamara, les propos du Premier ministre ont été clairs, peut-être pas suffisamment clairs pour être compris tel qu’il a voulu.

« Je pense que le chef de l’État a annoncé les déguerpissements qui concernent les emprises sur les voies publiques, tout ce qu’il y a comme obstacle, que ça soit des maisons, que ça soit des commerces sur les emprises sur la voies publiques, il a été décidé de libérer toutes les emprises sur les voies publiques. C’est le mandat qui a été donné dans l’opération de déguerpissement. », a-t-il expliqué ce Jeudi 8 avril dans l’émission “On Refait Monde” de Djoma TV.

Poursuivant, le conseiller personnel du chef de l’État n’a pas manqué de souligner qu’il y a eu de l’abus dans cette campagne de déguerpissement. « Mais de toute évidence, nous nous rendons compte aujourd’hui qu’il y a eu plus que cela qui a été fait sur le terrain de telle sorte aujourd’hui il faut présenter le tableau et puisque ce mandat se présente également sous le signe de la vérité, de la sincérité et de la responsabilité, il faut reconnaître que dans l’opération de libération des emprises des voies publiques, il y a eu des maisons des citoyens dans les quartiers qui ont été touchées. Cela va au-delà des mandats et des missions qui ont été assignés aux équipes de déguerpissement. Mais nous sommes tous unanimes qu’il y a des récriminations des citoyens qui estiment avoir été injustement affectés par l’opération de déguerpissement »

Pour finir, Tibou Kamara demande à chacun de s’en tenir à ce que le Premier ministre a dit devant la représentation nationale, à savoir qu’il y a eu un peu plus d’effort dans l’effort de déguerpissement que nous avons consenti. Mais il est évident qu’il y a eu également des débordements, parce que nous savons tous qu’il y a des maisons cassées dans les quartiers et qui n’étaient pas concernées par l’opération. Ça, c’est un fait sur lequel le chef de l’État a demandé de faire la lumière pour situer les responsabilités, parce qu’en tant que père de la nation, il est sensible aux détresses des citoyens, des sentiments parfois qui peuvent exprimer l’injustice ou l’abus d’autorité s’agissant des pouvoirs publics. »

Mamadou Yaya Barry