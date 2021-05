Tibou aux membres du FNDC : ‘’aucun d’eux n’a une histoire, un parcours et encore moins d’avenir’’

Ce mardi 19 mai 2021, dans l’émission “Mirador” de la Radio FIM FM, le Ministre d’État, Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Tibou Kamara, a tiré à boulets rouges sur les responsables du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). À en croire le Conseiller Personnel du chef de l’État et Porte-parole du Gouvernement guinéen, tous ceux qui “s’agitent” au sein de ce mouvement n’ont dirigé aucune fonction de responsabilité en Guinée.

« Regardez ceux qui sont au FNDC, aucun d’eux n’a une histoire, n’a un parcours et encore moins d’avenir. Vous avez bien fait de citer l’exemple de Abdourahamane Sano. Je vous rappelle que la seule fois où il a été ministre, c’était dans une transition militaire, ce que vous appelez une junte. Donc, ce n’est pas quelqu’un dont la conviction démocratique est établie. Après le massacre du 28 septembre, il n’a pas jeté l’éponge parce qu’il a du courage mais parce qu’il a peur…C’est vous qui tenez vraiment à parler de ce petit machin qui s’agite, qui n’est ni vu ni entendu de personne d’ailleurs. Je voudrais dire que heureusement que les médias existent parce que toute l’histoire de certaines classes d’intellectuels ou d’apprentis politiciens, c’est d’être entendus par vous. En dehors de vous, ils n’ont pas de vie, ils n’ont pas d’histoire, ils doivent vous dire merci et peut-être même demander des primes pour votre contribution aux sentiments illusoires qu’ils existent, oui, qu’ils pourraient exister demain, mais la réalité est tout autre. Ce que je veux dire, c’est très surprenant que ça soit le FNDC, je ne sais même pas prononcer ça, vous pouvez m’aider à prononcer ça encore une fois », a-t-il indiqué.

Et à la question de savoir si le FNDC empêcherait le gouvernement de dormir souvent, le ministre d’Etat répond en ces termes : « Non ! Il (FNDC, ndlr) nous a jamais empêchés de dormir, c’est nous qui les empêchons de dormir, il n’a jamais été d’ailleurs éveillé. »

Mamadou Yaya Barry

622266708