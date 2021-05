Tibou Kamara déchire la liste des eurodéputés: « c’est une tempête dans un verre d’eau »

Le Ministre d’État, Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Conseiller Personnel du Chef de l’État et Porte-parole du Gouvernement, Tibou Kamara, était ce mardi 19 mai 2021, face aux chroniqueurs de l’émission ”Mirador” de la Radio FIM FM. Il était question pour lui de répondre aux 32 Eurodéputés qui ont publié une liste de 25 personnalités (des hauts cadres du régime actuel) contre lesquelles ils demandent des sanctions et le gel des avoirs sur le sol européen.

Répondant aux questions des journalistes, Tibou Kamara, qui figure parmi les personnalités citées dans cette affaire, a rappelé ceci : « je vous dis qu’il y a un conflit naturel et permanent entre la responsabilité qui incombe à l’État et les espaces des libertés que les citoyens revendiquent. Et puis, les ONGs sont dans leur rôle. Est-ce que vous savez combien de rapports il y a contre Israël, contre les États-Unis, contre la France dont je viens de citer l’exemple. Ce que nous leur reprochons, c’est de ne pas écouter tous les sons de cloche. Elles sont parfaitement dans leur rôle de relever des insuffisances, des faiblesses dans un État qui se construit comme le nôtre. Et nous pensons également qu’il est de notre responsabilité d’encadrer le processus de la démocratie pour ne pas qu’elle soit une excuse de violence dans le pays et de désordre des institutions. Houphouët-Boigny disait : ‘’je préfère l’injustice au désordre’’. Imaginez un État qui n’est pas capable d’assurer la sécurité des institutions, des biens et des personnes, c’est un État qui n’a pas sa raison d’être.», dit-il. Avant d’ajouter : « c’est une tempête dans un verre d’eau, parce que je vous ferai remarquer que l’Union européenne, si sur 700 députés, il n’y a que 32, pour des sympathies politiques ou des prises de position personnelle décident de soumettre une liste de personnalités à sanctionner à l’Exécutif européen. 32/700, vous imaginez…Les gens ne savent pas comment les relations internationales fonctionnent, ce n’est pas parce qu’on demande une sanctionne qu’elle sera prise. », a-t-il fait savoir.

Mamadou Yaya Barry