Tibou Kamara: ‘’le président de la République a l’intention de créer 100 mille entreprises pour les jeunes”

Les travailleurs du Ministère de l’industrie et des PME ont présenté mercredi, 27 Janvier 2021 leurs vœux de nouvel an à leur ministre Tibou Kamara. La cérémonie a eu lieu dans l’enceinte dudit département à Kaloum, centre administratif et des affaires de Conakry.

Prenant la parole, Tibou Kamara a saisi l’occasion pour remercier le président Alpha Condé en ces terme : « Je voudrais remercier très chaleureusement M. le président de la République, Son Excellence le professeur Alpha Condé, le remercier et lui exprimer notre infinie gratitude pour la confiance renouvelée et lui dire également que nous mesurons la portée, qui est un encouragement à aller plus loin dans le travail que nous faisons ensemble et avoir les résultats à la tête du département de l’industrie et des PME. »

Pour lui, c’est le lieu de dire son engagement sans faille et sa loyauté totale à servir avec force le pays et aussi « à accomplir la mission qu’on nous a assignée et dont les termes seront précisés dans les prochaines jours à travers les lettres de mission que le Premier ministre chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassory Fofana -que je salue de passage- et également à travers la feuille de route que M. le président de la République a l’intention d’assigner à chaque ministre ».

« Car, poursuit-il, gouverner autrement comme vous avez entendu parler pendant la compagne, au lendemain de la victoire à l’élection présidentielle, c’est la culture de l’excellence et du mérite et l’obligation des résultats pour chacun et pour tous ».

En effet, assure-t-il, « chacun sait qu’il n’y a pas longtemps, le Ministère de l’industrie et des PME était considéré comme un Ministère périphérique, sans importance, sans enjeux, sans intérêt, sans perspective. Je pense que grâce aux efforts concertés, le travail qu’on a accompli ensemble, nous sommes aujourd’hui l’un des plus grands Ministères du gouvernement. Et nous comptons aller loin pour prendre toute notre part à la construction de notre pays, d’où notre place dans l’économie de notre pays et dans la lutte contre la précarité sociale. Car c’est ici que pourrait partir des opportunités extraordinaires, la création d’emploi, notamment l’emploi pour les jeunes », assure, sous des ovations.

À l’en croire, « M. Le président de la République, pour le mandat qui commence a l’intention de créer 100 mille entreprises pour les jeunes, c’est une ambition noble, car la création de l’emploi jeunes est une question nationale pour notre société. En tant que ministre des PME en charge de la promotion du secteur jeune, je m’engage à aider M. le président de la République à faire de cet objectif une réalité dans les prochains jours et dans les mois à venir ».

