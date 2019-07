Tibou Kamara : le président me disait tout le temps : ‘’tu verras, je vais être président’’ (vidéo)

Présent, jeudi, 25 juillet à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour la présentation du livre d’entretiens ‘’Alpha Condé, une certaine idée de la Guinée », le ministre conseiller personnel du chef de l’État Tibou Kamara a dit tout ce qu’il connaît d’Alpha Condé.

Ami au président depuis que celui-ci était dans l’opposition, l’actuel ministre de l’industrie a soutenu que le président Condé était dans la certitude qu’il allait diriger la Guinée.

»J’ai eu l’avantage de connaitre le président de la République lorsqu’il était dans l’opposition. Et maintenant qu’il est devenu président de la république, je suis l’un de ses collaborateurs. Mais, ce qui m’étonne de plus, c’est qu’il est resté le même homme au point que parfois on a besoin de le rappeler qu’il est devenu chef de l’État (…) Ce qui est remarquable dans ce livre d’entretiens, ce que chacun des deux acteurs ont parfaitement joué le jeu. François Soudan a posé des questions qu’on peut lire directs et sincères pour ramener le président à sortir de sa réserve. Ce qui n’est pas facile quand on connaît le tempérament et la personnalité de l’homme. Le président est apparu comme on le connaît : direct, ouvert et même un peu dans le style brutal qu’on lui connait avec des réponses qui ne sont peut-être plus compatibles avec la fonction du chef de l’État. Il a dit dans le livre qu’il a un défaut, c’est la franchise. C’est vrai. Il dit avoir changé mais, je pense que sur ce point, il n’a pas encore changé. C’est un peu comme ça que le président est. Et, je pense que cela l’aide beaucoup dans ses relations avec les autres (…)

Lorsque je lui rendais visite à la place d’Italie, il n’avait aucun doute qu’il serait un jour président. Il me disait tout le temps : ‘’quand je serai président », j’ai dit mais, non seulement ça parait loin, mais il faut attendre d’être président. Et puis, il me regarde et dit : » tu verras, je vais être président » et il l’a été.

Mohamed Cissé et Maciré Camara

