Tibou Kamara : « les remblais ne sont pas interdits mais… »

Le ministre d’Etat, porte-parole du gouvernement a été interpellé en marge du compte-rendu du conseil des ministres du jeudi, 24 juin sur les remblais qui ont pris de l’ampleur ces dernières années à Conakry.

Selon Tibou Kamara, les remblais ne sont pas interdits par le gouvernement. Mais, il rappelle toutefois que ce sont les conditions des remblais qui posent problèmes.

« Dans tous les pays, il n’a jamais été dit que le remblais était interdit. Mais il y a des conditions dans lesquelles ça doit se faire. Il y a même carrément des villes qui sont construites à partir des remblais. Ce que nous ne donnons pas comme garantie, c’est lorsque ces remblais sont faits dans des conditions anarchiques de nature à menacer l’environnement ou constituer un danger pour la vie des populations. Donc, ce n’est pas le remblais en tant que tel qui pose problème. Ce sont les conditions du remblais », a lancé Tibou Kamara.

A l’en croire, une brigade est mise en place pour identifier les remblais illicites et sanctionner leurs auteurs.

« D’ailleurs, le président de la république a mis en place une brigade pour sillonner la capitale et tous les chantiers de Conakry pour voir s’il y a remblais et dans quelles conditions ça a pu se faire. D’ailleurs, je vous informe que tous les remblais illégaux qui ne respectent pas les dispositions en la matière, il y a une amende de 3 milliards gnf qui est infligée à celui qui s’est rendu coupable d’un remblais illicite, non autorisé par les autorités compétentes », a admis Tibou Kamara.

Selon lui, même si cela n’a pas fait de bruits, certains ont été frappés par le paiement de 3 milliards de francs guinéens d’amende pour de remblais illicites.

Sadjo Bah