Tibou ne décolère pas contre Sidya Touré : ‘’c’est un homme qui a toujours été à l’ombre des grands hommes’’

Ce mercredi 19 mai 2021, le Ministre d’État, Ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises (PME), Tibou Kamara, a profité de son passage dans l’émission “Mirador” de la Radio FIM FM, taxé l’Union des Forces Républicaines (UFR), le parti dirigé par l’ancien Premier ministre Sidya Touré de parti qui manque de discernement dans ses prises de paroles, tout en confondant débat et offense, probablement hérité de son leader, importé de la Côté d’Ivoire, dit-il.

« Vous avez remarqué qu’à l’UFR, on confond le débat et l’offense, les idées et les injures. Moi, vous ne verrez jamais dans aucun de mes papiers, dans aucune de mes publications des injures, des grossièretés mais cela tient aussi à la culture du parti et à l’éducation de ses enfants. Et c’est un peu importé de la Côté d’Ivoire où Sidya a toute sa vie et sa carrière. On l’a connu en Guinée que lorsqu’il a été nommé Premier ministre. Sinon, c’est un homme qui a toujours été à l’ombre des grands hommes. C’est un second qui a voulu être premier et qui n’arrive pas à l’être et qui restera second. C’est dommage, c’est un des derniers seconds», a laissé entendre le porte-parole du Gouvernement et Conseiller personnel du chef de l’État.

Mamadou Yaya Barry