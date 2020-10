Tibou Kamara sur Alpha Condé : ‘’nous avons un candidat qui a rendu les Guinéens encore plus fiers dans le monde’’

Samedi, 3 octobre dernier, c’est en vrai rock star que le candidat Alpha Condé du RPG Arc-en-ciel a rallié le Palais du peuple où des milliers de partisans l’attendaient. Après avoir écouté avec enthousiasme, le porte-parole et président de la commission communication Tibou Kamara, s’est montré très optimiste face à l’organisation du meeting et de la victoire d’Alpha Condé au soir du 18 octobre prochain.

Devant des partisans, convaincus et en liesse, dans un franc-parler, Tibou Camara dira : « Je pense que cette organisation et cette mobilisation grandiose s’inscrivent dans l’esprit de la campagne de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020. Les militants, les populations en général, ont voulu montrer, comme ils l’ont fait avant même qu’elle ne soit entérinée par la Cour constitutionnelle, leur adhésion à la candidature du Président Alpha Condé et leur détermination à le faire triompher au soir du 18 octobre 2020. Je pense donc que c’est tout à fait normal que dans l’esprit de la campagne, à la vielle de l’élection, les troupes présidentielles se mobilisent pour exprimer leur soutien et leur sympathie au Président de la République, et indiquer clairement que la victoire est à portée de main.. l n’y a aucun candidat qui participe à cette élection pour perdre. Vous avez entendu tous les candidats dire qu’ils vont à cette élection pour la victoire, et nous davantage, nous qui sommes confiants en nos chances, parce que nous avons un candidat qui a une histoire, qui a un parcours et qui a réussi à changer positivement l’image de la Guinée et à rendre les Guinéens encore plus fiers dans le monde. Il y a donc des raisons objectives de croire en la victoire, et on le voit dans l’enthousiasme des populations à aller aux urnes et la ferveur qui a accueilli l’annonce de la candidature du Président Alpha Condé à cette élection. »