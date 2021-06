Tibou Kamara sur le maintien du prix du carburant: « ce n’est pas lié aux menaces des différents acteurs politiques »

Le ministre d’État, ministre de l’Industrie et des PME et Porte-parole du Gouvernement, par ailleurs Conseiller Personnel du Président de la République, Tibou Kamara, est revenu ce mardi 1er juin 2021, sur l’augmentation du prix du carburant annoncée ces derniers jours. Le prix est pour le moment maintenu à 9000 FG. Tibou Kamara soutient tout de même qu’avec le prix actuel du baril à l’international, la Guinée est obligée de vendre le litre de carburant à plus de 10000 FG.

« D’abord, il faut dire que toutes les explications sur la structure du prix jusqu’à maintenant malheureusement, contrairement à ce que beaucoup croient ne sont pas de la réalité. Ce sont des explications comptables et arithmétiques qui ont été faites de la structure des prix. Et même là aussi, on est loin de la réalité, parce qu’il faut dire que c’est parce que le gouvernement a déjà renoncé à plus de 1000 francs guinéens que le litre a été vendu à 9000 Gnf. Si l’État avait recueilli tous les droits et taxes liés au pétrole, le litre aurait été vendu à plus de 10000 FG. Il faut être clair sur cette question. Et sans compter l’incidence économique de maintenir le prix parce qu’on nous a entraînés dans une guerre sémantique pour embrouiller davantage notre opinion publique. Sinon, l’explication, elle est simple en dehors de celle arithmétique et comptable qui a été donnée.», soutient le Ministre d’État Tibou Camara dans l’émission “Mirador” de la Radio FIM FM.

Et d’ajouter : « Si aujourd’hui nous maintenons nos prix, ils vont être en deçà des prix notamment des produits pétroliers dans les pays limitrophes. Ça veut dire que la Guinée va importer beaucoup plus que ce dont on a réellement besoin. Et donc c’est une subvention indirecte à la consommation des pays limitrophes (…). Tout ce que le gouvernement fait, il le fait en toute responsabilité et dans l’intérêt de notre pays. Ce n’est pas lié aux propos, aux espoirs, aux menaces des différents acteurs politiques dont je vois la plupart des partisans brandir le fait qu’il n’y ait pas eu de décision sur l’augmentation du prix du carburant comme un trophée. Mais en réalité, le gouvernement va annoncer en ma connaissance officiellement vouloir procéder à une augmentation du prix du carburant ce jour.»

S’agissant de l’annonce par bon nombre de ministres de la volonté du gouvernement à réajuster le prix du carburant à la pompe dès après le mois de Ramadan, Tibou Kamara a rappelé ceci : « Le ministre des Hydrocarbures vous a dit une augmentation lorsque le mois de ramadan aurait pris fin mais je ne crois pas qu’il vous ait donné une date exacte qui était un rendez vous qui aurait été respecté ou manqué. Ce que je voudrais dire, c’est que nous ne gouvernons pas avec la rumeur ni avec la rigueur des actions politiques. Ce que je suis en train de vous dire, l’augmentation du prix du carburant est une décision économique indispensable pour des raisons que je viens de vous expliquer et qui n’ont rien à voir avec tous les commentaires qui sont faits dans la cité.»

Mamadou Yaya Barry