Tibou Kamara toujours à l’avant-garde (Par Ibrahima Diallo)

Par le décret rendu public jeudi 29 avril 2021, le personnage de Tibou Kamara a une nouvelle corde à son arc. Il vient d’être nommé porte-parole du Gouvernement cumulativement aux fonctions de Ministre d’État, Conseiller Spécial, Ministre de l’Industrie et des PME qu’il occupait.

C’est encore une nouvelle métamorphose pour ce brillant cadre qui a toujours mis en avant la primauté du règlement des problèmes de développement de la Nation par la méthode du dialogue inclusif.

Homme de consensus, de convictions et doté d’un génie qui le place loin devant, Tibou Kamara c’est aussi l’homme de l’arbre à palabres. Il arrive à trouver la meilleure voie de solution pour résoudre les situations inquiétantes et éviter les coûteux litiges. Il a toujours incarné la volonté de réussite et le goût de la vérité. Ce qui d’ailleurs, joue pleinement en sa faveur dans n’importe quel milieu professionnel.

Il rassure ses collaborateurs et active quotidiennement dans le bon sens le rapprochement de toutes les parties et le respect de la bonne conscience de son entourage.

Abattant un travail magistral à la dimension de sa sincérité et de son engagement volontaire et solidaire d’aller de l’avant, il devient ainsi le repère d’une nouvelle génération de politiciens guinéens qui a la réputation d’avancer.

C’est aussi une marque de confiance du chef de l’Etat qui fait prévaloir toujours les qualités de justice sociale et d’amitié pour ses relations lointaines.

Ainsi, c’est un nouveau bail qui vient d’être fait pour Tibou Kamara, pour la réalisation duquel, il mettra tout en œuvre pour renforcer le symbole de la Nation guinéenne.

La force et la séduction ne lui manqueront pas, nous en sommes sûr, pour se prêter à ce nouveau rôle dans l’action qui, nous l’espérons, le verra laisser des traces durables dans l’histoire de notre pays.

Ibrahima Diallo

Journaliste et écrivain.