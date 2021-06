Tibou Kamara : ‘’tout ce qui a été fait a été fait à temps pour assister le Général Facinet Touré’’

Depuis la mort du Général Facinet Touré dans la soirée du lundi dernier des suites de maladie, les messages de condoléances fusent de partout. Quant au porte parole du Gouvernement, le ministre d’Etat, ministre de l’Industrie et des PME, conseiller personnel du Président de la République, Tibou Kamara, il dira à l’heure où nous sommes, « la posture du gouvernement c’est de ne passer vexer dans la polémique, ni de commenter les différents propos qui sont tenus à cette occasion. Mais plutôt le temps du recueillement et du deuil pour la famille et qu’il ne voudrait pas en rajouter par une polémique stérile. »

Après avoir regretté la mort de l’illustre disparu, le ministre d’Etat a tenu à placer : « Ce n’est pas le temps de la politique, c’est le temps du recueillement et du deuil et pour le respect de l’âme de l’illustre disparu. Il est extrêmement important que cette disparition qui est aujourd’hui célébrée par l’ensemble de la population ne soit pas entachée par des critiques et des rancœurs inutiles. La deuxième chose, quelque soit les circonstances je pense que chacun, surtout en pareil circonstance malheureuse qui est celle de la mort, chacun doit faire preuve de retenue et de calme », a-t-il précisé dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma Groupe de ce mardi, 15 juin 2021.

Parlant de l’assistance qui aurait manqué à l’endroit du défunt, il a tenu à mentionner : « que ça soit un Etat ou un chef d’Etat, chacun à ses limites et la volonté d’un chef d’Etat également à ses limites. Et ça serait dommage de limiter la question de la mort à une évacuation qui n’aurait pas eu lieu ou à une assistance dont le défunt n’aurait pas bénéficié. Je rappelle tout simplement que des chefs d’Etats, des Rois, des personnes nanties même évacués arrivent d’ailleurs à mourir. Et c’est pendant même leur évacuation que la plus part d’entre eux meurent. Donc il ne s’agit pas d’évacuation qui aurait expliqué ou qui n’aurait pas été faite qui peut expliquer la mort qui est arrivée. Nous sommes des croyants, il n’y a pas de médicament malheureusement contre la mort […] Tout ce qui a été fait a été fait à temps pour assister le Général Facinet Touré dans la terrible épreuve de la maladie qu’il a traversé », a-t-il martelé.

Mamadou Yaya Barry

